ZDF holt "Inspector Barnaby" kurz vor Weihnachten zurück

Das ZDF wird kurz vor Weihnachten neue Folgen der britischen Krimiserie "Inspector Barnaby" ins Programm nehmen, die Serie ist am späten Sonntagabend zu sehen. Zudem zeigt man bald ein Winter-Special der "Frühling"-Reihe.



12.11.2019 - 15:06 Uhr von Timo Niemeier 12.11.2019 - 15:06 Uhr

Am 22. Dezember wird das ZDF in die neue "Inspector Barnaby"-Staffel starten, um 22:15 Uhr ist dann die Folge "Mord nach altem Rezept" zu sehen. Insgesamt wird das ZDF in den Wochen danach fünf weitere neue Folgen der Serie am späten Sonntagabend ins Programm nehmen. Zum Auftakt in die neue Staffel wird in einem Braukessel einer kleinen Privatbrauerei in Causton Abbey die Leiche eines Mannes entdeckt. Inspector Barnaby und Sergeant Winter schließen einen Unfalls aus.

Darüber hinaus hat das ZDF für den 22. Dezember auch ein Winter-Special seiner "Frühling"-Reihe angekündigt. Sophia Thomalla ist darin in ihrer bewährten Rolle als Dorfhelferin Katja Baumann zu sehen. In dem Special wird Katja Zeugin eines dramatischen Skiunfalls – ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. In weiteren Hauptrollen spielen Carolyn Genzkow, Marco Girnth, Kristo Ferkic, Johannes Herrschmann, Caroline Ebner und Julia Beautx. Der Film ist um 20:15 Uhr zu sehen und muss damit gegen den "Tatort" aus Münster antreten - kein leichtes Unterfangen. Daneben gibt es aber noch vier reguläre Ausgaben der Reihe. Diese sollen ab Mitte Januar 2020 beim ZDF laufen.

