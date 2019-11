"Unter uns" zum Jubiläum mit neuem Logo & Vorspann

© RTL

In den kommenden zwei Wochen feiert RTL das 25-jährige Jubiläum von "Unter uns", erst bei TVNow, später auch im Linearen. Zum Geburtstag hat man der täglichen Serie nun ein Facelift verpasst: Logo und Vorspann sind neu.



"Unter uns" ist 1994 gestartet und war damals die dritte Daily-Soap im deutschen Fernsehen - nach "GZSZ" und "Marienhof". Weil die ARD-Serie inzwischen nur noch in TV-Geschichtsbüchern vorkommt, ist "Unter uns" die am zweitlängsten laufende tägliche Serie im Fernsehen. Nun steht das Jubiläum an: In der kommenden Woche zunächst bei TVNow, dann bei RTL. Und zum 25-Jährigen beschenkt der Sender die Fans der von UFA Serial Drama produzierten Serie mit einem neuen Look.

So verpasst man seinem Dauerbrenner ein neues Logo sowie einen neuen Vorspann. Von letzterem gibt es zwei unterschiedliche Versionen zu sehen, die sich abwechseln. Das überarbeitetes Logo und der neue Vorspann sind ab dem 18. November zu sehen, dann allerdings nur bei den Folgen, die man vorab bei TVNow zur Verfügung stellt. Diese Episoden laufen ab dem 25. November bei RTL. Auch der Titelsong im Vorspann wurde leicht verändert.

Ein Hingucker ist das neue Logo mit dem kräftigen Orange auf jeden Fall. Der Dom im Hintergrund des Logos ist mit dem Update aber Geschichte. Im neuen Vorspann dominieren die Farben orange und türkis. Björn Klimek, Leitung Marketing und Creative Director RTL, sagt: "Mit den neuen Vorspännen von ‘Unter uns’ haben wir den Design-Relaunch unserer drei täglichen Serien nun abgeschlossen. Wie schon bei ‘Alles was zählt’ und ‘Gute Zeiten, schlechte Zeiten’ lag unser Fokus auf mehr Authentizität und Nahbarkeit - die Schauspieler konnten freier agieren und ihre eigenen Wünsche mit einbringen. Das dies von allen freudig angenommen wurde, sieht man dem Ergebnis an!"

Frauke Holler, Redakteurin für die Daily bei RTL, ergänzt: "Das 25-jährige Jubiläum von ‘Unter uns’ war Anlass für ein komplettes Makeover des Vorspannes. Die Marketing-Kollegen haben uns ein tolles, frisches neues Gesamtkonzept präsentiert, was uns sofort überzeugt hat. Es spiegelt das moderne ‘Unter uns’ wieder mit all seinen emotionalen, fröhlichen und bunten Facetten. Die Titelmusik und das Logo wurden ebenfalls aufgefrischt, so dass das Gesamtpaket des Vorspanns ein perfekter Einstieg in die tägliche Welt von ‘Unter uns’ ist."

