ARD und ZDF verlinken sich in ihren Mediatheken

ARD und ZDF gehen die angekündigten ersten zaghaften Schritte der Vernetzung ihrer digitalen Angebote. Wer etwa in der ARD-Mediathek eine ZDF-Sendung sucht, wird künftig - zumindest manchmal - fündig.



16.11.2019 - 10:33 Uhr von Uwe Mantel 16.11.2019 - 10:33 Uhr

Während so mancher ARD-Obere von einer gemeinsamen Mediathek von ARD und ZDF träumt, zeigte man sich beim ZDF angesichts der Mammutaufgabe, die verschiedenen Systeme zusammenzuführen stets erheblich zurückhaltender und brachte als pragmatische Kurzfrist-Lösung vielmehr eine gegenseitige Vernetzung der Angebote ins Spiel. Genau diese geht man nun mit ersten Schritten an. Ab Montagmittag um 12 Uhr sollen Nutzer auch dann fündig werden, wenn sie in der ARD-Mediathek nach einer ZDF-Sendung suchen und umgekehrt. In den Suchergebnissen wird dann schlicht aufs Angebot des anderen Senders verlinkt. Auch die Livestreams der Hauptprogramm werden künftig in den Mediatheken gegenseitig verlinkt.

Dabei gelten allerdings diverse Einschränkungen: Bis auf weiteres funktioniert die übergreifende Suche nur, wenn man die Mediatheken mit einem Browser aufruft - also nicht bei der Nutzung über Apps. Und es handelt sich auch nicht um eine echte senderübergreifende Suche, da die Sender nicht auf den Datenbestand des jeweils anderen zugreifen können. Stattdessen wurden die Formate identifiziert, nach denen besonders häufig gesucht wird. Etwas über 200 sind es an der Zahl. Diese Begriffe hat man gegenseitig ausgetauscht und in die Suchfunktion eingepflegt. Die übergreifende Suche funktioniert also vor allem bei populären Formaten - sucht man beispielsweise eine bestimmte Doku oder ähnliches, stößt das System sofort an seine Grenzen.

"Wir wollen es für die Nutzer und Nutzerinnen so einfach wie möglich machen: Mit einer direkten Suchverlinkung zwischen ZDFmediathek und ARD Mediathek führen wir die Nutzerinnen und Nutzer zur gesuchten Sendung", erklärt Benjamin Fischer, Leiter ARD Online. Eckart Gaddum, Online-Chef des ZDF, sagt: "Die vernetzte Suche zwischen ARD und ZDF ist ein wichtiger Schritt in den nonlinearen, öffentlich-rechtlichen Kosmos. Es wird ganz sicher nicht der Letzte sein..." Ein konkreter nächster Schritt ist schon in Arbeit: Künftig soll man sich mit den gleichen Login-Daten in der ARD- wie auch der ZDF-Mediathek anmelden können. Dazu muss die ARD aber überhaupt erstmal eine Login-Funktion einführen, die existiert bislang nämlich nur beim ZDF. Darüber hinaus wolle man die Vernetzung mit öffentlich-rechtlichen Partnerprogrammen vorantreiben.

