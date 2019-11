72-Stunden-Talkshow: Weltrekord-Versuch geglückt

© BR/Fabian Stoffers

Ariane Alter und Sebastian Meinberg haben einen neuen Weltrekord für die längste TV-Talksendung aufgestellt: Satte 72 Stunden waren sie bei ARD-alpha und dem funk-Youtube-Kanal "Das schaffst du nie!" durchgehend auf Sendung.



16.11.2019

Am Freitag um 17:30 Uhr war es soweit: Ariane Alter und Sebastian Meinberg konnten ihre Talkshow nach 72 Stunden beenden und sich damit einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde sichern. Den bisherigen Rekord hatten zwei syrische Journalistinnen 2014 aufgestellt, sie hatten allerdings "schon" nach 70 Stunden und 5 Minuten Feierabend gemacht. Die Show war Teil des YouTube-Kanals "Das schaffst du nie" von funk, war aber um den Anforderungen zu genügen auch im klassischen Fernsehen bei ARD-alpha übertragen worden. Auch auf funk.net war der Livestream zu sehen.

Der Startschuss war am Dienstag um 17.30 Uhr mit einem Liveauftritt der österreichischen Rockband Wanda gefallen. Danach talkten die beiden Moderatoren fast ohne Schlaf 72 Stunden lang mit regelmäßig wechselnden Gästen, darunter Promis, Spezialisten und Wissenschaftler. Insgesamt waren über 100 Gesprächspartner dabei. Auch unterhaltsame Aktionen und Aufgaben, die Redakteur Marc Seibold den beiden Hosts stellte, waren Bestandteil der Sendung, die unter dem Motto "Werde mit uns jede Stunde ein Stückchen schlauer – 72 Stunden Smart-TV" im Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" lief.

Den Vorgaben der Guinness-Wächter zufolge durften beide Moderatoren pro Stunde nur jeweils 5 Minuten Pause machen bzw. diese Zeit für längere Auszeiten ansammeln. Sebastian Meinberg legte die erste Ruhepause erst kurz nach der Halbzeit ein, Ariane Alter sogar erst nach über 41 Stunden. Ariane Alter sagte nach der Marathon-Moderation: "Wir sind officially amazing. In der ersten Stunde war ich müder als jetzt nach der Sendung. Da merkt man erst mal, was Adrenalin und Freude bringen." Sebastian Meinberg: "Es war anders als gedacht. Es war vollkommen wahnsinnig. 72 Stunden hören sich viel an, aber es ist unfassbar, wenn man in diesem Studio lebt. So viele Menschen kommen und gehen, so viele Bands gehen ein und aus. Gefühlt bin ich seit drei Wochen hier."

BR-Fernsehdirektor Reinhard Scolik: "Wir sind Weltrekord! Der Bayerische Rundfunk ist stolz auf Ariane Alter und Sebastian Meinberg und ihren ‚Auftraggeber‘ Marc Seibold. Allen Beteiligten im BR und bei der Produktionsfirma ‚Superfilm‘ meinen Respekt und Dank für eine großartige Talkshow, die ihr Versprechen eingelöst hat: jede Stunde schlauer werden. Liebe Ariane Alter, lieber Sebastian Meinberg: Schlafen Sie sich aus. Sie haben es sich mehr als verdient!" Nadine Ulrich, Redaktionsleitung Puls sagt: "Ein einmaliges TV-Experiment, eine unglaubliche Leistung und ein wahnsinniger Teamspirit. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von funk und ARD-alpha haben wir ein innovatives und konzeptionell beispielloses Unterhaltungsformat realisiert. Vielen Dank an Ariane Alter und Sebastian Meinberg und das gesamte Team." Und funk-Chef Florian Hager lässt wissen: "Auch ganz abseits vom Weltrekord finde ich, haben wir inhaltlich eine sehr gute und interessante Sendung mit spannenden Gästen auf den Schirm gebracht. Und das mit Themen, die eine deutlich jüngere Zielgruppe ansprechen. Danke an Ari und Sebastian und alle Beteiligten. Gemeinsam haben wir bewiesen, dass öffentlich-rechtliches Programm und Relevanz in der Zielgruppe sich nicht ausschließen müssen."

