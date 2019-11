Akademie-Fernsehpreis: "Aufbruch in die Freiheit" räumt ab

© ZDF

Mit insgesamt vier Auszeichnungen war der Film "Aufbruch in die Freiheit" über den Kampf für die Abschaffung des Paragraphen 218 der größte Sieger des Abends, je zwei Auszeichnungen gingen an "Der Pass", "Beat", "Alles Isy" und "Der große Rudolph".



16.11.2019 - 22:31 Uhr von Uwe Mantel 16.11.2019 - 22:31 Uhr

Am Samstagabend wurden in Berlin zum mittlerweile siebten Mal die Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen verliehen worden. Anders als beispielsweise beim Deutschen Fernsehpreis entscheidet dabei keine Jury über die Sieger, sondern die Mitglieder der Fernsehakademie. Großer Sieger des Abends war der Film "Aufbruch in die Freiheit" über den Kampf um die Abschaffung des Abtreibungs-Paragraphen 218. Gleich vier Auszeichnungen bei insgesamt fünf Nominierungen gingen an die Macher des Films: Preise gab's für die Szenen- und Maskenbildnerinnen, für Regisseurin Isabel Kleefeld und schließlich auch für Anna Schudt als beste Schauspielerin in einer Hauptrolle.





Für vier andere Produktionen gab's jeweils zwei Auszeichnungen: Thomas Schmauser und Lena Urzendowski wurden für ihre schauspielerische Leistung im Moshammer-Film "Der große Rudolph" geehrt, der Preis für die beste Schauspiel-Leistung in einer Nebenrolle ging an Hans Löw in "Alles Isy". Für diesen Film wurden auch die Produzenten ausgezeichnet. Und auch für die Sky-Serie "Der Pass" (Tongestaltung und Casting) und Amazons "Beat" (Bildgestaltung und Musik) gab es jeweils zwei Auszeichnungen.

In der Fernsehunterhaltung entschieden sich die Mitglieder der Akademie gegen die große Show - nominiert waren auch die Macher von "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" sowie des größten Quotenhits der letzten Jahre "The Masked Singer". Stattdessen ging der Preis an die charmante SWR-Reihe "Der mit dem Wald spricht - unterwegs mit Peter Wohlleben". Als bester Dokumentarfilm wurde "Kulenkampffs Schuhe" ausgezeichnet, der Preis in der Kategorie Fernsehjournalismus ging an Frank Zintner für die Arte-Reportage "Re:- Dem Rechtsruck auf der Spur. Eine Zeitung sucht Antworten".

Alle Sieger in den insgesamt 21 Kategorien haben wir im Folgenden aufgelistet (Sieger jeweils gefettet):

Bildgestaltung

Philipp Haberlandt | Beat

Jakub Bejnarowicz | Parfum: Die Geschichte eines Mörders

Carlo Jelavic | Tatort: Das Nest

Tongestaltung

Herbert Verdino (O-Ton), Nico Krebs (Mischung und Sounddesign) & Wolfi Müller (Geräuschemacher) | Der Pass

Adrian Baumeister (Mischung) & Jörg Krieger (O-Ton) & Paul Rischer (Sounddesign) & Jacek Wisniewski (Foley-Artist) | Kidnapping Stella

Benjamin Schubert (O-Ton) & Richard Borowski (Mischung) & Kai Storck (Sounddesign) | Nachtschicht: Es lebe der Tod

Casting

Franziska Aigner | Der große Rudolph

Daniela Tolkien | Der Pass

Stefany Pohlmann | Nichts zu verlieren

Dokumentarfilm

Britt Beyer & Vassili Silovic (Regie) & Volker Heise (Idee und Konzept) | 24h Europe – The Next Generation

Garry Keane & Andrew McConnell| GAZA – Leben an der Grenze

Regina Schilling (Regie) & Thomas Kufus (Produzent) | Kulenkampffs Schuhe

Drehbuch

Alexander Adolph | Der große Rudolph

Jan Peter & Frédéric Goupil | Krieg der Träume

Dietrich Brüggemann | Tatort: Murot und das Murmeltier

Fernseh-Journalismus

Harald Lesch | Leschs Kosmos: Hausbau auf dem Mond

Frank Zintner | Re:- Dem Rechtsruck auf der Spur. Eine Zeitung sucht Antworten

Alice Agneskirchner | Wie HOLOCAUST ins Fernsehen kam

Fernsehunterhaltung

Peter Wohlleben & Henning Gode (Producer) & Bettina Böttinger (Produzentin) | Der mit dem Wald spricht – unterwegs mit Peter Wohlleben

Joko Winterscheidt & Klaas Heufer Umlauf & Jeannine Michaelsen & Thomas Martiens (Executive Producer) & Thomas Schmitt (Produzent)| Joko gegen Klaas- Das Duell um die Welt

Matthias Opdenhövel (Moderation) & Nadine Grünfeld (Executive Director) & Kerstin Kalenberg (Creative Director/Executive Producer) & Natalie Zizler & Franziska von Malsen (Executive Producer ProSieben) |The Masked Singer

Filmschnitt

Angela Tippel | Aufstand der Matrosen

Jamin Benazzouz | Kulenkampffs Schuhe

Barbara Brückner | Tatort: Anne und der Tod

Schauspieler – Nebenrolle

Hans Löw | Alles Isy

Michael Wittenborn | Merz gegen Merz

Falk Rockstroh | Tatort: Anne und der Tod

Schauspielerin – Nebenrolle

Irina Wanka | Der große Rudolph

Lena Urzendowsky| Der große Rudolph

Nina Vorbrodt | Tatort: Der gute Weg

Kostümbild

Annegret Stößel | Aufbruch in die Freiheit

Esther Amuser | Lotte am Bauhaus

Riccarda Merten-Eicher | Endlich Witwer

Maskenbild

Christina Wagner | Dark II

Delia Mündelein & Sonja Fischer-Zeyen | Aufbruch in die Freiheit

Szenenbild

Andrea Kessler | Aufbruch in die Freiheit

Nick Palmer | Das Boot

Cora Pratz | Parfum: Die Geschichte eines Mörders

Musik

Ben Lukas Boysen & Paul Emmerich | Beat

Matthias Weber | Das Boot

Eckart Gadow | Tatort: Der gute Weg

VFX/Animation

Viktor Muller & Vít Komrzý | Das Boot

Denis Behnke & Igor Majdandzic | Deutschland 86

Juri Stanossek (VFX Supervisor) & Peter Lames (VFX Supervisor) | Krieg der Träume

Produktion

Eva Kemme & Tobias Siebert & Florian Deyle & Philip Schulz-Deyle | Alles Isy

Marco Gilles & Lutz Heineking jr. | Andere Eltern

Quirin Berg & Max Wiedemann | Der Pass

Redaktion/Producing

Christian Honeck & Anke Greifender & Kristina Peter| Arthurs Gesetz

Oliver Ossege & Quirin Schmidt | Der Pass

Philipp Käßbohrer & Matthias Murmann (Creators) | How to sell drugs online (fast)

Regie

Isabel Kleefeld | Aufbruch in die Freiheit

Julia von Heinz | Tatort: Für immer und Dich

Dietrich Brüggemann | Tatort: Murot und das Murmeltier

Stunt

Oliver Juhrs (Stunt-Koordinator) | Dark II

Ronnie Paul & Dori Horvath & Benjamin Nippe & Marcel Stefanski & Toni Varvasoudis | Nord bei Nordwest – Frau Irmler

Wanja Götz & Lisa Maria Potthoff | Sarah Kohr: Das verschwundene Mädchen

Schauspieler – Hauptrolle

Thomas Schmauser | Der große Rudolph

Nicholas Ofczarek | Der Pass

Manuel Rubey | Tatort: Der Mann lügt

Schauspielerin – Hauptrolle

Anna Schudt | Aufbruch in die Freiheit

Rosalie Thomass | Rufmord

Elisa Schlott | SCHULD nach Ferdinand von Schirach, 3. Staffel, Folge: Einsam

