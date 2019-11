"Wir sind klein und ihr seid alt" mit Weihnachts-Spezial

© TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Nachdem "Wir sind klein und ihr seid alt" bereits Anfang des Jahres bei Vox überzeugen konnte, wurde schnell eine zweite Staffel bestätigt. Vor der offiziellen Fortsetzung folgt bald aber erst einmal ein Weihnachts-Spezial.



18.11.2019 - 15:59 Uhr von Kevin Hennings 18.11.2019 - 15:59 Uhr

Mit "Wir sind klein und ihr seid alt" hat Vox bewiesen, wie herzlich und unterhaltsam es ist, wenn Vierjährige auf Senioren treffen. Die erste Staffel war im Frühjahr ein Erfolg und hat dafür gesorgt, dass eine Fortsetzung schnell abgesegnet wurde. Bevor Fans des Sozialexperiments jedoch die zweite Staffel zu sehen bekommen, wird am Montag, den 16. Dezember um 20:15 Uhr zunächst ein Weihnachts-Spezial ausgestrahlt. Es gibt ein Wiedersehen mit den Bewohnern der Seniorenresidenz in Bergisch Gladbach bei Köln, bei dem unter anderem gebastelt und gebacken wird.

Die zehn Kindergartenkinder und ihre etwas älteren Freunde werden zum Höhepunkt der Sonderausgabe außerdem ein gemeinsames Konzert vor Familie und Bekannten zum Besten geben. Darüber hinaus will man zeigen, wie nachhaltig dieses Projekt wirklich ist und inwiefern sich die Freundschaften zwischen Jung und Alt intensiviert haben. Mit der Auftaktstaffel erreichte Vox bei den 14- bis 49-Jährigen bis zu neun Prozent Marktanteil.

"Wir sind klein und ihr seid alt" basiert auf dem britischen Vorbild "Old People's Home for 4 Year Olds", welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, vereinsamten und alten Menschen, die ihre Ehepartner verloren haben oder nur noch unregelmäßig Besuch bekommen, neuen Spaß am Leben einzuhauchen. Die vierjährigen Kinder sollen sie aus ihrem eintönigen Alltag befreien und obendrauf dazu animieren, ihre körperliche Fitness herauszufordern. Kinder und Senioren verbringen mehrere Wochen Zeit miteinander. Nach dem ersten Kennenlernen stehen unter anderem gemeinsame Ausflüge und Geburtstagsfeiern auf dem Programm.

