Eyes & Ears Awards 2019: Das sind die Gewinner

Am Montagabend wurden in München zum 21. Mal herausragende Leistungen in den Bereichen Design und PR/Marketing mit den Eyes & Ears-Awards geehrt. Grund zum Jubeln hatten angesichts der Vielzahl an Kategorien viele. Wer sich freuen kann...



Am Montag wurde in München bei den Eyes & Ears 2019 zunächst über aktuelle Projekte, Trends und Zukunftsperspektiven aus den Bereichen Design, Promotion und Marketing der audiovisuellen Medien diskutiert, ehe am Abend wieder die Eyes & Ears Awards an die Kreativen für die besten Leistungen in diesen Bereichen im zurückliegenden Jahr vergeben wurden. Schon legendär ist dabei die Vielzahl der Kategorien. Besonders oft tauchten in diesem Jahr Produktionen von bzw. für Vox (sechs erste Preise) und RTLzwei (fünf erste Preise) unter den Preisträgern auf.

Die Kampagne "nur so 'ne Idee" für die "Höhle der Löwen" etwa wurde gleich in zwei Kategorien ausgezeichnet (Beste Digital- Marketing-Kampagne für ein Programm, Beste integrierte Kampagne für ein Programm: Non-Fiction), auch die "Küchendrama"-Spots für "Kitchen Impossible" waren zwei Mal siegreich. RTLzwei war besonders im Digitalen stark vertreten - so wurde "Love Island" für die beste Online-Präsenz ausgezeichnet, das "Berlin Tag & Nacht Fanvideo" als bester digitaler Marketing-Spot. Die beste Nutzung von Social Media attestiert man Grabow & Bartetzko mit der Aktion "#4BlocksLive – 1 Tag, 4 Blöcke, 4 Challenges" für die TNT-Serie-Produktion "4 Blocks".

Lob für seinen Relaunch erhielt 3sat, das in der Kategorie "Bestes neues Designpaket für Sender/Plattform vorn landete. "Die 3 setzt sich dabei aus ebensovielen Teilen zusammen, die spielerisch auseinanderdriften und sich immer wieder zusammenfügen. Alle Promoelemente werden durch die 3 geöffnet sowie geschlossen und stellen somit grafisch eine Einheit dar. Die Jury sagt: Passend, klar und perfekt in die Sendungsabläufe integriert", heißt es in der Begründung. Die 13th-Street-Serie "Prost Mortem" wurde für den besten Programm-Vorspann/Fiction ausgezeichnet. Auch der Vorspann von "Der Bachelor" bei RTL war für die Jury auszeichnungswürdig. Bei ProSieben kann man sich über einen Preis für die Beste On-Air-Senderkampagne für die Entertainment-Factory und Rita Ora freuen. Angetan hatte es der Jury auch die Promotion der Amazon-Serie "Beat" - hier gab's gleich drei Preise (Beste On-Air-Programm-Kampagne: Fiction Eigenproduktion, Beste integrierte Kampagne für ein Programm: Fiction, Bester On-Air-Programm-Spot: Fiction Eigenproduktion).

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht aller Gewinner in den jeweiligen Kategorien inklusive der Begründungen der Jury für die jeweils Erstplatzierten.

