Telekom startet nächste Werbekampagne für MagentaTV

Die Deutsche Telekom hat eine neue Werbekampagne gestartet, um auf die neuen Funktionen und Inhalte von MagentaTV aufmerksam zu machen. Christian Ulmen und Fahri Yardim sind dann auch wieder mit dabei - sie bekommen sogar Unterstützung.



18.11.2019 - 14:57 Uhr von Timo Niemeier 18.11.2019 - 14:57 Uhr

Bereits vor einigen Tagen hat Michael Schuld, Chef der TV-Sparte der Telekom, im Interview mit DWDL.de eine neue Kampagne in Aussicht gestellt, mit der man auf MagentaTV aufmerksam machen will. Man wolle, wie schon in der Vergangenheit, auch damit die Zuschauer gut unterhalten, so Schuld damals. Nun ist die neue Kampagne an den Start gegangen, ab sofort sind drei neue Spots zu sehen. Motto der Kampagne: "MagentaTV - Einfach eins für alles".

Im Fokus der neuen Spots stehen die kostenfreie Megathek, das noch recht neue MagentaTV Netflix-Angebot sowie der TV-Stick. Zu sehen sind in der Kampagne erneut Christian Ulmen und Fahri Yardim, mit ihnen wirbt die Telekom nun schon seit einiger Zeit. Doch sie sind in der neuesten Werbe-Offensive nicht allein. Mit dabei ist auch Schauspieler Frederick Lau, der sich bei Ulmen und Yardim quasi um einen Job bewirbt, um künftig MagentaTV zu bewerben. Das macht er so gut, dass die beiden Schauspieler Angst bekommen, er könne sie ersetzen - und ihm deshalb absagen.

Wie in den vorherigen MagentaTV-Spots stand Christian Ulmen nicht nur vor der Kamera, sondern führte auch Regie. "Das Vertrauen der Telekom in unser Improvisationstalent war von Anfang an groß. Ohne klassische Skripte zu arbeiten, erfordert Mut. Der wurde belohnt", sagt Ulmen. "Und weil auch wir das Angebot immer mehr mögen, werden auch die Spots immer besser."

Die Telekom setzt bei der neuen Kampagne auf die Medien TV, Online, Out of Home und wird zudem auch am Point of Sale werben. Konzept und Umsetzung stammen von DDB, Mindshare und emetriq. Produziert wurden die Clips von der Soup Filmproduktion.







