G+J baut Reisemagazine "Geo Saison" & "Geo Special" um

Die beiden Reisemagazine "Geo Saison" und "Geo Special" sind deutlich überarbeitet worden und erscheinen ab sofort in neuem Look. Der monothematische Titel "Geo Special" wird besonders verändert: Ihn gibt's künftig in kleinerem Format.



20.11.2019 - 11:24 Uhr von Alexander Krei 20.11.2019 - 11:24 Uhr

Gruner + Jahr verpasst seinen beiden "Geo"-Ablegern "Geo Saison" und "Geo Special" einen neuen Look. Insbesondere das monothematische "Geo Special" kommt deutlich verändert daher: Es erscheint fortan in kompaktem Format als Bookazine und versteht sich nicht als klassischer Reiseführer, sondern lädt - wie der Verlag erklärt - "zum Eintauchen in die Kultur eines Landes ein". Ungewöhnlich: Verschiedene Papiersorten sollen für ein "sinnliches Leseerlebnis" sorgen. Dazu kommt eine thematisch variierende, illustrierte Karte zum Herausnehmen.





"Mit 'Geo Saison' und 'Geo Special' machen wir Lust auf unterschiedliche Destinationen und Reiseformen und filtern das Beste aus einer Flut von Möglichkeiten heraus: Inspirierende Geschichten und originelle Reise-Ideen zum Nachmachen", so "Geo"-Reise-Redaktionsleiter Markus Wolff. "Wir zeigen, wie nachhaltiges Reisen geht und was sich alles im Bereich Outdoor tut. Und das spielen wir mit unseren gewohnten Stärken aus: Die besten Tipps und Informationen, richtig gute Fotografie und liebevoll erzählte Geschichten."

Die neue Ausgabe von "Geo Saison" ist ab sofort zum Preis von sieben Euro zu haben, "Geo Special" kostet 9,90 Euro.

