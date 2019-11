"Gala" und RTL-Magazin "Exclusiv" rücken enger zusammen

© G+J

Gruner + Jahr und die Mediengruppe RTL Deutschland wollen das People-Magazin "Gala" und das TV-Magazin "Exclusiv" enger zusammenrücken. Die Chefredaktion übernimmt Brigitte Huber, auch Moderatorin Bella Lesnik rückt in die Spitze auf.



20.11.2019 - 12:06 Uhr von Alexander Krei 20.11.2019 - 12:06 Uhr

Gruner + Jahr hat die personellen Weichen bei "Gala" gestellt: Ab dem 1. Dezember wird Brigitte Hubert zusätzlich die Chefredaktion des People- und Lifestyle-Magazins übernehmen. Das hat der Verlag am Mittwoch bekanntgegeben. Seit 2013 ist sie alleinige Chefredakteurin der "Brigitte"-Gruppe und inzwischen auch Chefredakteurin von "Barbara" und "Guido" - diese Aufgaben wird sie auch weiterhin ausführen.





Unterstützt wird Huber bei "Gala" von Bella Lesnik, die seit 2015 neben Frauke Ludowig für das RTL-Promimagazin "Exclusiv" vor der Kamera steht. Print-Erfahrung bringt die Moderatorin nicht mit - die gelernte Grundschullehrerin war in den vergangenen 14 Jahren vor allem für Fernseh- und Radiosender tätig. Bei "Gala" übernimmt sie nun zusätzlich zu ihrem "Exclusiv"-Job den neu geschaffenen Posten des Editor-at-Large.

Das neue Führungsteam, das durch Doris Brückner und Hans-Peter Junker ergänzt wird, soll sich um die Verknüpfung von Inhalten in den Bereichen Fernsehen, Digital und Print kümmern - ganz im Sinne der Content Alliance wollen "Gala" und "Exclusiv" dadurch ihre Marktposition im People-Journalismus stärken, wie es heißt. Die bisherige "Gala"-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann wird bekanntlich fortan als Diversity-Beauftragte bei G+J tätig sein (DWDL.de berichtete).

"Brigitte Huber ist eine der erfahrensten und erfolgreichsten Chefredakteurinnen und gleichzeitig eine starke Führungspersönlichkeit", sagte Iliane Weiß, G+J Publisher Women, People & Fashion. Zugleich zeigte sich Weiß davon überzeugt, dass Bella Lesnik neue Impulse geben könne. "Damit stärken sich die Auftritte von 'Gala' und 'RTL Exclusiv' gegenseitig durch crossmediale Ausspielung der interessantesten People-Geschichten in TV, Print und Digital. An dieser Stelle zeigt sich einmal mehr, welche Kraft und welche Möglichkeiten in der Zusammenarbeit von Gruner + Jahr und RTL liegen."

