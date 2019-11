Nitro zeigt "Psych"-Film kurz vor Weihnachten

© TVNow / USA Network

Während Wiederholungen der Serie "Psych" derzeit täglich mehrere Stunden des Nachmittagsprogramms von ZDFneo füllen, läuft die Free-TV-Premiere des "Psych"-Films in Kürze erstaunlicherweise bei Nitro.



20.11.2019 - 14:01 Uhr von Uwe Mantel 20.11.2019 - 14:01 Uhr

Erinnern Sie sich noch an die Serie "Psych"? Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn als die Serie 2007 in Deutschland an den Start ging, bescherte sie RTL herausragende Quoten: Auf dem "Monk"-Sendeplatz erzielte sie damals zum Auftakt sagenhafte 30,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - auch dank "Dr. House", das bei RTL damals dienstags noch regelmäßig Marktanteile jenseits der 30-Prozent-Marke sorgte. Doch die Zeiten änderten sich bekanntlich, inmitten der sechsten Staffel wurde die Serie an Super RTL weitergereicht, wo sie nach acht Staffeln auch zu Ende ging.

Zweieinhalb Jahre nach dem Serienfinale meldete sich "Psych" in den USA allerdings in Originalbesetzung nochmal mit einem Film zurück auf dem Bildschirm. Und nachdem der hierzulande Anfang des Jahres schon im Pay-TV zu sehen war, findet er nun auch den Weg ins frei empfangbare Fernsehen - allerdings auf einem ziemlich unprominenten Sendeplatz: Nitro hat angekündigt, "Psych: The Movie" am Donnerstag, 19. Dezember zu später Stunde ab 23:05 Uhr zu zeigen.

Dort dürfte wohl kaum jemand den Film erwarten, weil auch die Serie gar nicht bei Nitro heimisch ist oder war. Nur 2017 liefen mal für einige Wochen Wiederholungen von "Psych" im Morgenprogramm von Nitro. Stattdessen füllt "Psych" inzwischen werktäglich viele Stunden im Nachmittagsprogramm von ZDFneo, das augenscheinlich aber nicht die Ausstrahlungsrechte am Film besitzt.

Hauptfigur in "Psych" ist Shawn Spencer, der mit einer besonders scharfen Beobachtungsgabe ausgestattet ist und so als Detektiv der Polizei immer wieder bei der Aufklärung verzwickter Fälle helfen kann. Anderen gegenüber behauptet er, er sei ein Medium und besitze hellseherische Fähigkeiten. Immer an seiner Seite ist sein Freund Burton "Gus" Guster. Auch "Psych: The Movie" ist übrigens nicht der Schlusspunkt: Ein weiterer Film ist schon in Arbeit und wird nächstes Jahr beim neuen Streamingdienst Peacock seine Premiere feiern.

