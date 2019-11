Viacom startet personalisierten MTV-Sender in der Schweiz

© Viacom

In der Schweiz ist nun ein MTV-Sender gestartet, bei dem die Zuschauer ihre Inhalte selbst kuratieren können. MyMTV Music heißt dieser und soll auf Basis von Stimmung und Kontext Songs liefern.



20.11.2019 - 13:56 Uhr von Timo Niemeier 20.11.2019 - 13:56 Uhr

Nachdem es den personalisierten Musikvideosender MyMTV Music bereits in Frankreich, Spanien und Dänemark gibt, startet er nun auch in der Schweiz und damit erstmals im deutschsprachigen Raum. Bei MyMTV Music handelt es sich um einen personalisierten, linearen Musiksender, den Nutzer mit Hilfe des MTV-Archivs selbst kuratieren. In diesem Archiv enthalten sind neben Musikvideos auch Auftritte von Künstlern bei MTV und anderen Events sowie MTV Unpluggeds. Swisscom TV-Kunden können den Kanal ab sofort sehen.

Die Personalisierung auf dem Sender erfolgt durch die Auswahl von Stimmung und Kontext. Die Nutzer können so verschiedene Kanäle basierend auf Genre, Stimmung und Jahrgang erstellen. "Musik steht im Mittelpunkt der Marke MTV", sagt MTV-Chef Giovanni Zamai. "Im linearen Fernsehen machen Musikinhalte mehr als 80 Prozent unseres täglichen Programms aus. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Fans mit der Musik und den Künstlern, die sie lieben, zu verbinden. Mit MyMTV Music geben wir den Zuschauern die Möglichkeit, ganz personalisiert ein umfangreiches Angebot von Musikvideos und einzigartigen Live-Inhalten zu genießen."

Teilen