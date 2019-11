TVNow zeigt ab Dezember "RuPauls Drag Race UK"

© TVNow / World of Wonder Prod.

Nicht nur ProSieben setzt in diesen Wochen auf Drag Queens: Ab Dezember kann man bei TV Now auch die britische Version des Vorbilds "RuPauls Drag Race" verfolgen. Außerdem findet eine kurzlebige US-Serie den Weg ins Angebot.



20.11.2019 - 15:11 Uhr von Uwe Mantel 20.11.2019 - 15:11 Uhr

Die Mediengruppe RTL hat einen Ausblick aufs Dezember-Programm seines Streaming-Dienstes TVNow gegeben. Dann setzt man unter anderem auf Drag Queens - doch statt Heidi Klum & Co. bekommt man dort RuPaul mit seinem "Drag Race" zu sehen. TVNow wird die britische Version des Originals zeigen, die derzeit noch bei BBC3 läuft und dort am morgigen Donnerstag zu Ende geht. Bei TVNow stehen die acht Folgen ab dem 15. Dezember zum Streaming bereit.

Wie auch beim US-Original treten auch bei der britischen Version Woche für Dragqueens in wahnwitzigen und kreativen Challenges an, um RuPauls Gunst zu gewinnen. In wem schlummert ein überragendes Comedy-Talent und ein bitterböser Humor? Wer zaubert die opulentesten Perücken und extravagantesten Make-ups? Und welche Queen entwirft und schneidert die unvergesslichsten Outfits, die die Jury am Ende jeder Woche zum Jubeln bringen? Die finale tntscheidung fällt im Lip Sync Battle.

Ebenfalls am 15. Dezember stellt TVNow auch die Serie "The Enemy Within" online. Alle 13 Folgen der ersten und einzigen Staffel werden auf einen Schlag veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht Erica Shepard, gespielt von Jennifer Carpenter. Sie ist eine der meistgehassten Frauen Amerikas, seit sie drei Jahre zuvor als Ex-CIA-Agentin enttarnt wurde. Shepard soll hochbrisante Informationen an einen russischen Agenten weitergegeben und damit den Tod von vier CIA-Kollegen in Kauf genommen haben, seither fristet sie ihr Dasein in einem Hochsicherheitsgefängnis. Doch als erneut Anschläge in drei Städten gleichzeitig die USA erschüttern, steht das FBI vor einer unlösbaren Aufgabe. Die skrupellosen Hintermänner sind bestens vernetzt, vermutlich bis in die höchsten Sicherheitskreise. Nur ein Insider kann dem FBI noch weiterhelfen. Dafür müssen sie mit dem "Teufel" zusammenarbeiten - mit Erica Shepard.

