"1994": Italienische Politthriller-Trilogie geht bald zu Ende

Der Sony Channel wird Anfang des kommenden Jahres "1994" ausstrahlen. Dabei handelt es sich um das Finale einer italienischen Politthriller-Trilogie. Die erste Staffel lief vor wenigen Jahren noch bei Sky.



20.11.2019 - 15:45 Uhr von Timo Niemeier 20.11.2019 - 15:45 Uhr

Ab dem 30. Januar 2020 ist beim Sony Channel die Serie "1994" zu sehen. Immer donnerstags um 20:15 Uhr zeigt der Sender die neuen Folgen. Am 25. und 26. Januar sendet man zur Vorbereitung auf das Finale der Trilogie jeweils ab 20:15 Uhr noch einmal die Vorgänger-Staffeln "1992" und "1993" in einer Marathon-Programmierung.

"1992 - Die Zukunft ist noch nicht geschrieben" feierte einst noch bei Sky seine TV-Premiere. Das machte auch durchaus Sinn, handelte es sich dabei doch um eine Produktion von Sky Italia. "1993" war dann aber schon beim Sony Channel zu sehen. Gezeigt wird und wurde in den drei Staffeln der Serie wichtige Ereignisse und Figuren, die Italien geprägt haben. Dabei werden tatsächliches politisches Zeitgeschehen und Fiktion verwoben

"1994" beginnt mit den Parlamentswahlen im März. Medienmogul Silvio Berlusconi (Paolo Pierobon) führt die Forza Italia zum Erfolg, was einen tiefgreifenden Umbruch im Parteiensystem zur Folge hat. Sein Berater, der Werbeprofi Leonardo Notte (Stefano Accorsi), gerät in den Verstrickungen zwischen Politik, Wirtschaft und Kriminalität in einen gefährlichen Strudel.

