Neues "Rentnercop"-Duo ermittelt ab Anfang Januar

Anfang Januar wird Das Erste die neue Staffel seiner Vorabendserie "Die Rentnercops" starten, neu mit dabei ist dann Peter Lerchbaumer. Und inzwischen gibt es auch einen Starttermin für die neue Serie "WaPo Berlin".

Die letzte Staffel der "Rentnercops" hätte gar nicht besser enden können: Mit 2,59 Millionen Zuschauern gab es einen neuen Reichweitenrekord am Vorabend des Ersten. Und auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lief es angesichts 7,0 Prozent so gut wie nie zuvor. Ob die Folgen der kommenden Staffel da anschließen können, wird sich erst zeigen. Schließlich müssen sich die Zuschauer auf einen neuen Hauptdarsteller einstellen.

Peter Lerchbaumer ist neu dabei in der ARD-Serie und ermittelt künftig als Günter Hoffmann. Tilo Prückner spielt weiterhin seinen Kollegen Edwin Bremer. Nun steht auch fest, wann das neue Duo erstmals im Einsatz sein wird: Die erste Folge der neuen "Rentnercops"-Staffel ist am Mittwoch, den 8. Januar auf dem gewohnten Sendeplatz um 18:50 Uhr zu sehen. Insgesamt 16 Folgen umfasst die vierte Staffel der Serie.

Wolfgang Winkler, der in den ersten 40 Episoden der Serie als Kriminalhauptkommissar Günter Hoffmann zu sehen war, hat sich unterdessen in den Ruhestand verabschiedet. Er wird künftig nicht mehr in der Serie zu sehen sein. In dem ersten Fall der neuen Staffel wird in einem Wohnmobil eine Leiche gefunden. Vicky (Katja Danowski), die mit Edwin und Dr. Schmidt (Helene Grass) als erste vor Ort ist, erkennt in der Toten ihre ehemalige Schulkameradin "Fossi", Christina Möbius. Edwin und Günter finden heraus, dass Christina nicht das war, was sie ihrem Mann und den Nachbarn gegenüber behauptet hat: Jedenfalls kennt sie in der Bank, in der sie angeblich arbeitete, niemand.

Darüber hinaus ist nun auch klar, wann die neue Vorabendserie "WaPo Berlin" startet. Wie Vorabendkoordinator Frank Beckmann in einem Interview mit "Quotenmeter.de" bestätigt hat, läuft die Serie erstmals am Dienstag, den 28. Januar. Das Erste zeigt die Serie also auf dem Sendeplatz, auf dem in der Vergangenheit auch schon "WaPo Bodensee" zu sehen war. Produziert wurden von Saxonia Media zunächst acht Folgen. Die Produktionsfirma verantwortet auch bereits die Original-Serie vom Bodensee