staywild: Sixx startet Kampagne mit bekannten Frauen

Der Frauensender Sixx will Frauen dazu ermutigen, einfach so zu sein, wie sie wirklich sind. Dafür hat man eine neue Werbekampagne mit vielen bekannten Frauen kreiert, die nun an den Start gebracht wird.



21.11.2019 - 17:17 Uhr von Timo Niemeier 21.11.2019 - 17:17 Uhr

Unter dem Motto "Echte Mädels #staywild" startet der Frauensender sixx am 22. November eine neue Werbekampagne - in Unterföhring spricht man von einer "Empowerment-Kampagne". Man wolle sich dafür einsetzen, dass Frauen sie selbst sind. "Sixx möchte, dass sich Frauen in ihrer Einzigartigkeit erkennen, wertschätzen und ihr ‚inneres Mädel‘ feiern", heißt es vom Sender.

Produziert wurden einige kurze Spots mit verschiedenen, bekannten weiblichen Persönlichkeiten. Mit dabei sind Influencerin Louisa Dellert, Schauspielerin Bettina Zimmermann, Moderatorin Melissa Khalaj und Nachwuchs-Schauspielerin Luna Maxeiner. Weitere Frauen, die in den Trailern mit Statements zu sehen sein werden, sind unter anderem: Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer, "Edition F"-Gründerin Nora-Vanessa Wohlert, Coty-Marketingchefin Elsa Touchard und Unternehmerin Jessie Weiss.

Zu sehen gibt es die Spots der neuen Kampagne on Air, online sowie auf den verschiedenen Social-Media-Accounts von Sixx. Im kommenden Jahr will man die Elemente mit Sixx-Gesichtern wie Paula Lambert erweitern. Außerdem plant der Sender, die Kampagne gemeinsam mit der SevenOne AdFactory zu monetarisieren – das Modell dafür sei gerade in der Mache.

Sixx-Kampagne (2 Videos)



