NPD-Demonstration gegen Journalisten verboten

Am Samstag wollte die NPD in Hannover gegen Journalisten demonstrieren, nun hat die Polizei den geplanten Aufmarsch aufgrund von Sicherheitsbedenken verboten. Angekündigt waren auch Gegendemos.



22.11.2019 - 11:16 Uhr von Timo Niemeier 22.11.2019 - 11:16 Uhr

Die Polizei in Hannover hat eine geplante NPD-Demonstration am Samstag verboten. In einer Mitteilung der Polizei heißt es, man sehe die öffentliche Sicherheit in Gefahr. Die Demonstration richtete sich gegen mehrere Journalisten, darunter auch der "Panorama"-Autor Julian Feldmann (DWDL.de berichtete). Dieser berichtet schon seit langer Zeit über die rechtsradikale Szene und wird laut NDR schon seit Wochen von der NPD angefeindet. Hintergrund ist ein Interview, das er mit einem NS-Kriegsverbrecher führte. Zu Gegendemonstrationen haben unter anderem der DGB, die IG Metall und die Grüne Jugend in Hannover aufgerufen.

"Neue Erkenntnisse über Aktivitäten in sozialen Medien zeichnen ein aggressives Bild, das erwarten lässt, dass die Versammlung über eine legitime Auseinandersetzung mit Personen und deren Positionen weit hinausgehen soll", heißt es aus dem niedersächsischen Innenministerium. Gegen das Verbot der Demonstration hat die NPD Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Noch im Laufe des Freitags will sich das Gericht mit der Sache beschäftigen.

