Plasberg & Westermann moderieren noch einmal zusammen

Ein letztes Mal wird die "Aktuelle Stunde" des WDR am Samstag aus Düsseldorf gesendet. Zum Abschied steht aber noch einmal eine besondere Ausgabe an, denn moderiert wird die Sendung von Christine Westermann und Frank Plasberg.



22.11.2019 - 11:34 Uhr von Alexander Krei 22.11.2019 - 11:34 Uhr

Schon vor mehr als drei Jahren kündigte der WDR einen Umzug seiner aktuellen Berichterstattung von Düsseldorf nach Köln an. Betroffen ist auch die "Aktuelle Stunde", die am Samstag zum letzten Mal aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gesendet wird – das dürfte eine in mehrerlei Hinsicht besondere Sendung werden.

Präsentiert wird die "Aktuelle Stunde" zum Abschied aus Düsseldorf nämlich ausnahmsweise noch einmal von Christine Westermann und Frank Plasberg. Das kündigte Stefan Brandenburg, der Leiter der WDR-Programmgruppe Aktuelles Fernsehen, am Freitag via Twitter an. Westermann und Plasberg hatten fast auf den Tag genau vor 28 Jahren die erste Ausgabe der "Aktuellen Stunde" aus Düsseldorf präsentiert.

Wenn alles klappt gibt‘s morgen Abend ein Wiedersehen im @WDR. Das legendäre Paar Christine Westermann und Frank Plasberg moderiert die letzte @aktuelle_stunde aus Düsseldorf. Fast auf den Tag genau vor 28 Jahren haben die beiden auch die erste Sendung aus Düsseldorf präsentiert. pic.twitter.com/Zo8wG8XHOe — Stefan Brandenburg (@SBrandenburg_) 22. November 2019

Das Duo hatte bis 2002 regelmäßig durch die "Aktuelle Stunde" geführt. Von Sonntag an wird die Sendung nun ebenso wie "WDR aktuell" aus Köln kommen. Der Umzug steht im Zusammenhang mit einem neuen crossmedialen Newsroom, der in der Domstadt eingerichtet wird. In Düsseldorf werden aber auch weiterhin die "Lokalzeit" sowie Sendungen wie "Westblick" und "Westpol" produziert.

