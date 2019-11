SWR1-Chef Peter Heilbrunner folgt auf Clemens Bratzler

© SWR/Alexander Kluge

Der SWR hat einen Nachfolger für Clemens Bratzler als Leiter der Abteilung Multimediale Aktualität Baden-Württemberg gefunden. Zum 1. Dezember tritt SWR1-Chef Peter Heilbrunner diesen Job an.



22.11.2019 - 13:44 Uhr von Timo Niemeier 22.11.2019 - 13:44 Uhr

Peter Heilbrunner wird zum 1. Dezember seinen neuen Job als Leiter Multimediale Aktualität Baden-Württemberg des SWR antreten, der Verwaltungsrat hat die Personalie nun abgesegnet. Das hat der Sender am Freitagnachmittag bestätigt. Der jetzige Programmchef von SWR1 Baden-Württemberg folgt damit auf Clemens Bratzler, der dann sein Amt als Programmdirektor Information (DWDL.de berichtete).

Heilbrunner absolvierte nach seinem Studium an den Universitäten in Mannheim und Nancy ein Volontariat beim damaligen Süddeutschen Rundfunk und wechselte anschließend als freier Mitarbeiter zunächst in die SDR1 Redaktion Politik, später zu SWR4 Radio Stuttgart und SWR Wirtschaft und Soziales. Er war darüber hinaus Korrespondent in Brüssel, Leiter der Hörfunkabteilung Wirtschaft und Umwelt und in den vergangenen fünf Jahren Programmchef von SWR1 Baden-Württemberg. Unter seiner Leitung sind Radioformate wie "SWR1 Leute" und "Thema heute" zu Podcasts geworden. SWR-Landessenderdirektorin Stefanie Schneider sagt zur Personalie: "Peter Heilbrunner ist ein profilierter, erfahrener Journalist und weiß als gebürtiger Südbadener, was die Menschen im Land bewegt. Wir werden mit ihm unsere erfolgreichen Nachrichtenangebote im Fernsehen und im Hörfunk weiterentwickeln und unser Angebot im Internet ausbauen. Die Menschen in Baden-Württemberg sollen jederzeit und überall unabhängige, gründlich recherchierte Nachrichten nutzen können."

Teilen