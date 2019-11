RTLzwei versucht's am Nachmittag bald mit Babys

© RTLzwei

Mit der Scripted Reality "Die Wache Hamburg" fährt RTLzwei derzeit nachmittags schlechte Quoten ein, doch wirkliche Alternativen hat der Sender nicht. Im Dezember versucht man es mit echten Geschichten und setzt auf Babys.



22.11.2019 - 14:23 Uhr von Timo Niemeier 22.11.2019 - 14:23 Uhr

RTLzwei wird ab Montag, den 9. Dezember, noch einmal alte Ausgaben der Dokusoap "Babys! Kleines Wunder - Großes Glück" in seinem täglichen Nachmittagsprogramm wiederholen. Der Sender zeigt dann künftig um 15 und 16 Uhr jeweils eine Ausgabe, los geht’s mit alten Episoden aus dem Jahr 2012. Begleitet werden in dem Format Hebammen und Ärzte im Kreißsaal.

Die Babys ersetzen am RTLzwei-Nachmittag damit die Scripted Reality "Die Wache Hamburg", die man nun schon seit Mitte Oktober wiederholt. Meist holen die Ausgaben der Scripted Reality aber schlechte Quoten, in dieser Woche waren beispielsweise in der Spitze nur 3,9 Prozent Marktanteil drin. Teilweise schaffte das Format nicht einmal eine zwei vor dem Komma. Der Grund, weshalb RTLzwei nicht viel früher reagiert, ist klar: Es gibt schlicht keine Alternativen. Schon "Die Wache Hamburg" war eigentlich nur ein Notnagel, nachdem zuvor unter anderem "Hilf mir! Die volle Dröhnung" schlechte Quoten verzeichnete.

Teilen