"Bild": Auch "Mordkommission Istanbul" vor dem Aus

Nachdem die ARD kürzlich schon "Donna Leon" den Stecker gezogen hat, soll einem "Bild"-Bericht zufolge mit "Mordkommission Istanbul" mit Erol Sander noch eine weitere langjährige Krimi-Reihe demnächst enden.



23.11.2019 - 10:16 Uhr von Uwe Mantel 23.11.2019 - 10:16 Uhr

Wie die "Bild" in ihrer Samstagsausgabe berichtet, steht bei der ARD eine weitere altgediente Krimi-Reihe vor dem Aus: Von der 2008 gestarteten "Mordkommission Istanbul" soll demnach nur noch ein weiterer Film gedreht werden, ehe die Reihe nach 22 Filmen im Frühjahr kommenden Jahres Schluss sein soll. Die ARD Degeto, in deren Auftrag Ziegler Film die Reihe produziert, wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren.

Als einen Grund für das Aus gibt "Bild" unter Berufung auf eine "Produktionsinsiderin" die schwierigen Produktionsumstände an. Nach islamistischen Terroranschlägen in der Türkei waren schon die letzten Folgen nicht mehr in Istanbul produziert worden, stattdessen wich man zunächst auf Izmir, später auf Thailand und neuerdings Südafrika aus - bei einer schon namentlich klar in Istanbul verorteten Reihe stellt das auf Dauer aber ein Problem dar. Zuletzt waren für den Thailand-Zweiteiler auch die Quoten eher ernüchternd: An Weihnachten 2018 kamen die Filme nur auf 3,2 Millionen Zuschauer und 10,6 Prozent Marktanteil und landeten weit hinter der "Helene Fischer Show".

