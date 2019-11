TVNow schickt "Prince Charming" in eine zweite Staffel

© TVNOW / Arya Shirazi

Auch wenn die erste Staffel von "Prince Charming" - eine Art "Bachelor" mit schwulen Kandidaten - noch in vollem Gange ist, steht schon jetzt fest: 2020 geht's mit neuen Folgen weiter. Zudem feiert man bald "Black FriGay"



25.11.2019 - 10:57 Uhr von Uwe Mantel 25.11.2019 - 10:57 Uhr

Zuschauerzahlen gibt TVNow nicht bekannt, offenbar ist man aber ziemlich zufrieden mit dem Abschneiden von "Prince Charming". Jedenfalls hat man nach bislang vier online gestellten Episoden jetzt bereits eine zweite Staffel bei der Produktionsfirma Seapoint bestellt, die im kommenden Jahr wieder beim Streaming-Angebot der Mediengruppe RTL zu sehen sein wird.

Bei "Prince Charming" handelt es sich um ein echtes "TVNow Original", das nicht auch im Fernsehen zu sehen ist und das bislang zahlenden Kunden vorbehalten war. Am "Black FriGay" wird TVNow die ersten fünf Episoden allerdings auch für 24 Stunden lang kostenfrei verfügbar machen. In Folge 5, die in dieser Woche veröffentlicht wird, wartet übrigens der Besuch der Mutter von Prince Charming und auch "großes Drama" beim ersten Übernachtungsdate wird versprochen. Das Finale der Staffel wird am 18. Dezember online gestellt, an diesem Tag wird's zudem auch noch eine Wiedersehens-Folge, moderiert von Angela Finger-Erben, zu sehen geben.

Teilen