Netflix: "Sex Education" gibt ab Januar wieder Nachhilfe

Die von Kritikern und Zuschauern gelobte Netflix-Produktion "Sex Education" hat einen Starttermin für die zweite Staffel bekommen. Knapp ein Jahr nach Premiere werden ab Januar neue Folgen der Intimitätsnachhilfe zu sehen sein.



25.11.2019 - 16:03 Uhr von Kevin Hennings 25.11.2019 - 16:03 Uhr

Gillian Anderson und ihr Serien-Sohn geben ab Freitag, den 17. Januar erneut "Sex Education". Das Netflix-Original geht dann in die zweite Staffel und wird insgesamt acht neue Episoden inne halten, mit denen die Geschichte um den unbeholfenen Schüler Otis Milburn (Asa Butterfield, "Die Insel der besonderen Kinder") der in der Schule intime Tipps verteilt, fortgeführt wird. Die bereits veröffentlichten Castneuzugänge deuten darauf hin, dass die Erzählung von nun an noch diverser ausgerollt wird.

So hat Netflix gleich drei neue Figuren für die zweite Staffel angekündigt: Die afroamerikanische Chinenye Ezeudu verkörpert eine strebsame und talentierte Schülerin namens Viv, die Pech in der Liebe hat. Sami Outalbali ist als französischer Austauschschüler Rahim zu sehen, der innerhalb der Schule "ordentlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird". George Robinson verkörpert Isaac, einen Jungen im Rollstuhl, der in Maeves (Emma Mackey) Wohnwagensiedlung zieht.

Generell geht es in "Sex Education" um eine Sexualtherapie, die Otis mit seiner Freundin Maeve gegründet hat, da beide gemerkt haben, dass er ein verstecktes Talent für Sexualbereitung zu besitzen scheint. Das kommt aber nicht von ungefähr, sondern wurde ihm vor allem von seiner Mutter Jeaen (Gillian Anderson, "Akte X") mit auf den Weg gegeben, die ebenfalls vollberuflich Therapien anbietet.

In der zweiten Staffel muss Otis als Spätzünder lernen, mit seinen neu entdeckten, sexuellen Trieben umzugehen. Seine Beziehung zu Maeve bleibt weiterhin angespannt. Moordale Secondary wird außerdem von einer Chlamydien-Infektion heimgesucht. Ein Umstand, der laut Netflix die Notwendigkeit guter Sexualaufklärung an der Schule unterstreichen soll.

