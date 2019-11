Sat.1: "Pretty Woman" statt Thriller-Wiederholungen

© Sat.1

Mit Thriller-Erstausstrahlungen hat Sat.1 zuletzt Schiffbruch erlitten, nun verzichtet man auf geplanten Wiederholungen am Montagabend. Richten sollen es seichtere Inhalte: Zum Start in dieser Woche versucht man es mit "Pretty Woman".



25.11.2019 - 19:42 Uhr von Timo Niemeier 25.11.2019 - 19:42 Uhr

Die neuen Sat.1-Thriller sind in den vergangenen Wochen reihenweise gefloppt, zuletzt waren nur noch 4,4 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe drin (DWDL.de berichtete). In den kommenden Wochen wollte Sat.1 nun eigentlich alte Krimi-Filme wiederholen, doch nun hat man seine Pläne kurzerhand geändert. Bereits an diesem Montagabend läuft zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr statt "Nebelhaus" der US-Streifen "Pretty Woman". Dadurch verschiebt sich auch "Akte" etwas weiter nach hinten, das Format beginn um 22:50 Uhr.

Wie kurzfristig sich Sat.1 zur Programmänderung am Montagabend entschlossen hat, zeigt sich auch beim Blick auf die nächste Woche. Auch dort wird man um 20:15 Uhr einen Film zeigen - welchen, das ist aber noch nicht klar. Für den 9. Dezember hat man den Film "Die Braut, die sich nicht traut" angekündigt - auch das dürfte leicht verdaulicher sein als die jüngsten Thriller-Versuche.

Teilen