"Tot im Wald": Sat.1-Krimistrecke endet mit Tiefstwert

Krimi geht immer, heißt eigentlich eine Faustregel, die sich vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen beinahe tagtäglich bestaunen lässt. Um so ernüchternder fällt die Bilanz der Filme aus, die Sat.1 seit Anfang Oktober montags gezeigt hat.



19.11.2019 - 08:59 Uhr von Uwe Mantel 19.11.2019 - 08:59 Uhr

Sieben Wochen lang zeigte Sat.1 nun Krimis aus eigener Produktion als Erstausstrahlung oder Free-TV-Premiere am Montagabend - doch während das Rezept bei den Öffentlich-Rechtlichen regelmäßig für Topquoten sorgt, muss Sat.1 eine ziemlich ernüchternde Bilanz ziehen. Zum Start der Erstausstrahlungsstrecke Anfang Oktober erzielte "Todesfrist - Nemez und Sneijder ermitteln" 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lagen damit schon unter dem Senderschnitt - doch das sollte sogar schon der Bestwert der darauffolgenden Wochen bleiben.

In den folgenden Wochen pendelten die Zielgruppen-Marktanteile zwischen 5,3 und 6,5 Prozent - und in dieser Woche setzte es nun nochmal einen neuen Tiefstwert. "Tot im Wald" war zwar keine taufrische Produktion mehr, sondern stammte bereits aus dem Jahr 2012 - wurde damals allerdings nicht im Free-TV und etwas später nur verdeckt im Pay-TV gezeigt. Auch hier handelte es sich also nun zumindest um eine Free-TV-Premiere, die mit miserablen 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber sang- und klanglos durchfiel. Kuriosum: Während Reichweite und Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen Tiefstwerte markierte, lag die absolute Reichweite mit 1,76 Millionen Zuschauern sogar höher als in den vergangenen Wochen. Im Vergleich mit Krimis bei den Öffentlich-Rechtlichen bleibt die Zahl aber marginal, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 5,8 Prozent.

Marktanteils-Trend: Sat.1-FilmFilm



In diesem schwachen Umfeld fand im Anschluss auch "akte" nur wenige Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging sogar noch weiter auf nun 4,0 Prozent zurück, auch beim Gesamtpublikum sah es mit 670.000 Zuschauern und 3,4 Prozent Marktanteil schlecht aus. Da auch tagsüber nach dem "Frühstücksfernsehen", das mit 16,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wieder ein voller Erfolg war, wenig zusammen lief, beendete Sat.1 den Montag mit einem Tagesmarktanteil von nur 6,6 Prozent gleichauf mit Vox, das ebenfalls seine Probleme hatte. "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca" kam dort um 20:15 Uhr nicht über 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Survivor" fristet am späten Abend mit 4,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe weiterhin ein Schattendasein.

Deutlich erfolgreicher als Sat.1 war das ZDF mit seinem Film "Stumme Schreie". 4,59 Millionen Zuschauer schalteten hier ein, was 14,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief's deutlich schwächer, auch hier lag das ZDF mit 7,4 Prozent Marktanteil aber klar vor dem Sat.1-Film. Im Anschluss zeigte das ZDF noch die Doku "Tatort Kinderzimmer", bei der 3,74 Millionen Zuschauer dran blieben.

