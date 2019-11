Ferdos Forudastan leitet künftig Civis Medienstiftung

© WDR/privat/Paulus Ponizak

Ferdos Forudastan übernimmt zum 1. April die Geschäftsführung der Civis Medienstiftung und die Leitung des WDR-Europaforums. Sie kommt von der "SZ" und folgt auf auf Michael Radix, der sich in den Ruhestand verabschiedet.



26.11.2019 - 12:03 Uhr von Uwe Mantel 26.11.2019 - 12:03 Uhr

Ferdos Forudastan kommt von der "Süddeutschen Zeitung", wo sie derzeit das Ressort Innenpolitik leitet. Zuvor war sie von 2012 bis 2017 Sprecherin von Bundespräsident Joachim Gauck. Sie sagt: "Ich freue mich sehr und bin gespannt auf diese neuen Aufgaben. Gerade in Zeiten einer zunehmenden Polarisierung leisten die Civis Medienstiftung und das WDR Europaforum einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft."

Die Civis Medienstiftung verfolgt das Ziel, Medien in Deutschland und Europa für die Themen Migration, Integration und kulturelle Vielfalt zu sensibilisieren. Dazu vergibt sie u.a. jedes Jahr ihren Medienpreis an Programmangebote, die sich in herausragender Weise mit diesen Themen beschäftigen. Zeitgleich zum Civis-Medienpreis findet das WDR-Europaforum statt, das sich seit 1997 mit den großen Themen und Fragen Europas beschäftigt und dazu u.a. hochrangige Politikerinnen und Politiker einlädt.

Eva-Maria Michel, stellvertretende WDR-Intendantin und Vorsitzender der Civis-Gesellschafterversammlung: "Das Zusammenleben von verschiedenen Menschen und Kulturen in Europa ist und bleibt ein zentrales gesellschaftspolitisches Thema. Die Debatte um die Herausforderungen und Chancen wird die CIVIS Medienstiftung weiter intensiv beobachten und begleiten. Ferdos Forudastan hat sich in ihrer bisherigen Arbeit immer wieder mit diesen Themen auseinandergesetzt. Als langjähriges Mitglied der Jury für den Civis-Medienpreis ist sie mit der Arbeit der Medienstiftung bestens vertraut. Mit Ferdos Forudastan gewinnt die Civis Medienstiftung in der Nachfolge von Michael Radix auch für die Zukunft eine starke Leitung."

WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni: "Ferdos Forudastan steht für exzellente politische Berichterstattung in Deutschland, ist hervorragend vernetzt und die ideale Person, um auch beim WDR Europaforum die jahrelange sehr erfolgreiche Arbeit von Michael Radix fortzuführen." Pia Gerber, Geschäftsführerin der Freudenberg Stiftung und Mitglied der Civis-Gesellschafterversammlung, ergänzt: "Mit Ferdos Forudastan ist es der Civis Medienstiftung gelungen, eine herausragende Journalistin für die Weiterentwicklung von Civis zu begeistern. Damit wird die Rolle von Civis als Brücke in kontroversen medialen Debatten rund um das, was die europäischen Gesellschaften zusammenhält und was sie auseinandertreibt, gestärkt."

