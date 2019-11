ITV Studios will "Secret Song" nach Deutschland bringen

© itv

ITV Studios Germany hat sich die Adaptionsrechte für das französische Format "The Secret Song" für den deutschen Markt gesichert. Bei TF1 waren bislang fünf Ausgaben des Originals "La chanson secrète" zu sehen.



26.11.2019 - 18:00 Uhr von Uwe Mantel 26.11.2019 - 18:00 Uhr

Gleich zwei Musikshows, die von DMLS TV für den französischen Sender TF1 entwickelt wurden und dort zuletzt erfolgreich Premiere feierten, werden derzeit auf dem deutschen Markt angeboten. So wurde kürzlich bereits bekannt, dass sich Tower Productions die Adaptionsrechte an "Celebrity Song Challenge" gesichert hat. Nun wurde verkündet, dass ITV Studios Germany die Deutschland-Rechte für "The Secret Song" hält.

In dem Format, das im Original "La chanson secrète" heißt, nehmen Prominente aus unterschiedlichsten Bereichen auf einem Stuhl vor einer Bühne Platz, die dann zunächst vollkommen im Dunkeln verschwindet - ohne zunächst zu wissen, was sie nun erwartet. Dann erklingen die ersten Töne eines Songs, der eine große Bedeutung für sie hat - und dieser wird von anderen Künstlern, Freunden oder Familienmitgliedern in einer besonderen Version dargeboten.

Teilen