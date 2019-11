ProSiebenSat.1 holt "Life After Football" nach Deutschland

© 7Sports

Mit Fußball und Kultur befasst sich die niederländische Marke "Life After Football". Anfang 2020 wagt sich ProSiebenSat.1 an einen Start in Deutschland - neben Website, Instagram und Veranstaltungen soll es dann auch Hochglanzmagazin geben.



28.11.2019 - 10:28 Uhr von Alexander Krei 28.11.2019 - 10:28 Uhr

ProSiebenSat.1 geht unter die Verleger und holt die niederländische Plattform "Life After Football" nach Deutschland. Neben einer eigenen Website und einem Instagram-Account, die im Februar 2020 starten sollen, arbeitet die Sportbusiness-Unit 7Sports an einem zweitmonatlichen Hochglanzmagazin. Es soll mit einer Auflage von 40.000 Exemplaren zum Preis von acht Euro an den Kiosk kommen.

"Mit 'Life After Football' bereiten wir Fußballgeschichten auf Hochglanzniveau auf. Hier geht es weniger um Tabellen und Platzierungen, sondern um die Menschen hinter ihrem Sport und ihren Leidenschaften auf und außerhalb des Platzes", sagte Zeljko Karajica, CEO von 7Sports. "Das crossmediale Magazin liefert Informationen, die der Fan normalerweise nicht bekommt. Die Marke passt perfekt zu 7Sports, weil wir sie durch unser Sport-Ökosystem in allen Richtungen weiter entwickeln können."

Neben dem redaktionellen Fokus will ProSiebenSat.1 zudem auf Events für die Fußballbranche setzen - und die Werbemöglichkeiten somit über TV, Digital und Print hinaus erweitern. Die Marke selbst richtet sich nach Angaben des Unternehmens an eine Zielgruppe, "bei der die Begeisterung für Fußball nicht auf dem Rasen endet, sondern für die auch Lifestyle und Mode eine wichtige Rolle spielen".



