"Young Sheldon" übernimmt "Big Bang Theory"-Sendeplatz

Gezwungenermaßen wird ProSieben ab Januar Veränderungen an seinem "Mad Monday" vornehmen. Weil der Dauerbrenner "The Big Bang Theory" jüngst zu Ende gegangen ist, rückt das Spin-Off "Young Sheldon" auf einen früheren Sendeplatz.



10.12.2019 - 10:30 Uhr von Alexander Krei 10.12.2019 - 10:30 Uhr

Nach dem Ende von "The Big Bang Theory" muss es der kleine Sheldon Cooper demnächst alleine richten: Wie ProSieben jetzt angekündigt hat, übernimmt die dritte Staffel von "Young Sheldon" ab dem 6. Januar den Sendeplatz der Mutterserie und läuft somit jeweils montags um 20:15 Uhr - gewiss keine leichte Aufgabe.

Bislang war "Young Sheldon" stets im Anschluss an "The Big Bang Theory" um 20:45 Uhr zu sehen, wo sich die amerikanische Comedyserie stets gut schlug. Die zweite Staffel ging vor wenigen Wochen zu Ende und verzeichnete im Schnitt einen Marktanteil von 14 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Mit Beginn des neuen Jahres wird sich zeigen, ob derartige Werte auch ohne den Rückenwind des beliebten Originals drin sind.

In den Vereinigten Staaten hat "Young Sheldon" im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln zwar einige Zuschauer verloren, gehört mit im Schnitt mehr als elf Millionen Zuschauern, die regelmäßig live oder zeitversetzt schauen, aber noch immer zu den großen Erfolgen von CBS. Eine vierte Staffel der Comedyserie mit Iain Armitage in der Hauptrolle ist daher wenig überraschend bereits bestätigt worden. Deren Ausstrahlung wird ab Herbst erfolgen.

So weit ist ProSieben hierzulande freilich noch nicht. Der Privatsender wird unterdessen im Anschluss an "Young Sheldon" wöchentlich am Montagabend um 20:45 Uhr noch einmal eine Wiederholung der ersten Staffel hinterherschicken, ehe um 21:15 Uhr wie gehabt die "Simpsons" übernehmen. "The Big Bang Theory" bleibt darüber hinaus um 22:15 Uhr mit Wiederholungen im Programm vertreten.

