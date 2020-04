Vox verzichtet auf "Kitchen Impossible"-Wiederholung

© Vox / PA / Frank May

Während "Ready to beef" trotz enttäuschender Quoten weiterhin im Programm bleibt, nimmt Vox bereits an diesem Freitag kurzerhand die Wiederholung von "Kitchen Impossible" aus dem Programm. Die längst eingestellte US-Krimiserie "Bones" muss im Gegenzug eine Extra-Schicht schieben.



11.12.2019 - 16:25 Uhr von Alexander Krei 11.12.2019 - 16:25 Uhr

Vox schraubt an seinem Freitags-Line-up und spart sich in dieser Woche die eigentlich angekündigte Wiederholung von "Kitchen Impossible", die eigentlich um 21:15 Uhr im Anschluss an "Ready to beef" laufen sollte. Zuletzt verzeichnete die Kochshow auf dem ungewöhnlichen Sendeplatz Marktanteile um sechs Prozent in der Zielgruppe.

Anstelle von "Kitchen Impossible" zeigt Vox lieber Wiederholungen der längst eingestellten amerikanischen Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin". An "Ready to beef" hält der Kölner Privatsender derweil fest - auch wenn das Format erst in der vergangenen Woche mit nur 530.000 Zuschauer und 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen neue Tiefstwerte verzeichnete.

Insgesamt drei Folgen der laufenden Staffel stehen noch aus - und Nachschub ist sogar bereits bestellt. Kaum zu glauben allerdings, dass Vox die zweite Staffel im kommenden Jahr nach den jüngsten Erfahrungen erneut am Freitagabend zur besten Sendezeit programmieren wird. Wann und wo es weitergeht, ist bislang jedenfalls noch nicht bekannt.

Am Sonntagabend bleibt "Kitchen Impossible" unterdessen wie gehabt im Programm: Am kommenden Wochenende strahlt Vox um 20:15 Uhr eine neue "Weihnachts-Edition" der Kochshow aus. Darin stellen sich Tim Mälzer und Mario Lohninger sowie Roland Trettl und Tim Raue der Herauforderung, an entlegenen Orten Weihnachtsgerichte nachzukochen. Weitere neue Ausgaben werden dann im kommenden Jahr folgen. Nachschub wurde von Endemol Shine Germany jedenfalls bereits produziert.

