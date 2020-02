"Deutlich lauter": Sat.1 setzt 2020 stärker auf Reality

© Sat.1

Als "herausforderndes Jahr" bezeichnet Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger 2019 - und das ist angesichts vieler Nackenschläge noch recht milde ausgedrückt. 2020 will man die Trendwende schaffen, indem man "deutlich lauter" werde.



27.12.2019 - 15:57 Uhr von Uwe Mantel 27.12.2019 - 15:57 Uhr

Im Rahmen ihrer Jahresbilanz gaben die Geschäftsführer der Sendermarken von ProSiebenSat.1 am Freitag auch einen kleinen Ausblick auf die Marschrichtung im kommenden Jahr. Besonders spannend wird es bei Sat.1 - denn der Sender hat kein gutes Jahr hinter sich. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank weiter auf den geringsten Wert seit Ende der 80er - und das, obwohl es diesmal nicht die sommerliche Quotendelle durch die Fußball-WM gab. Doch weil man am Vorabend keinen Schritt voran kam, im Bereich deutscher Fiction weder Serien noch Filme ihr Publikum fanden und zuletzt auch große Shows wie "Dancing on Ice" oder "The Voice Senior" gnadenlos durchfielen, ging es nun sogar unter die Marke von 8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach unten.

Sat.1-Chef Kaspar Pflüger räumt dann in seinem Statement auch ein, dass es ein "herausforderndes Jahr" für seinen Sender gewesen sei, pickt aber drei Erfolge heraus: "Promi Big Brother", "Hochzeit auf den ersten Blick" und "Das große Backen", das man noch um einen Profi-Ableger erweiterte. Daraus zieht Pflüger folgenden Schluss: "Das zeigt uns, dass wir mit unseren starken Reality-Marken die Zuschauer auf allen Plattformen erreichen. Deswegen setzen wir vermehrt auf diese Farbe und bauen unser Reality-Angebot massiv aus. 2020 werden wir deutlich lauter." Dazu gehört das kürzlich angekündigte Nackt-Experiment "No Body is Perfect" ebenso wie die Wiederbelebung von "Big Brother". Vom Image des kuscheligen Familien-Senders will man also offenbar ein Stück weit weg.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann hat ein paar schneller ins Auge fallende große Erfolge im Gepäck - "The Masked Singer" etwa als erfolgreichste Studio-Show des Jahres, oder auch "Joko und Klaas gegen ProSieben" mit den unberechenbaren 15 Live-Minuten im Schlepptau, die vielleicht für den denkwürdigsten TV-Moment des Jahres gesorgt haben. 2019 sieht Rosemann daher auch als "richtig gutes Jahr für ProSieben" - auch wenn der Jahresmarktanteil nur ganz leicht um 0,1 Prozentpunkt anstieg. Immer wichtiger werden für ProSieben aber die Online-Ausspielwege. Die digitalen Video-Views stiegen um 9 Prozent an. Während Sat.1 mit deutscher Fiction zuletzt baden ging, will man sich 2020 nun bei ProSieben stärker an diesem Genre versuchen: "Für 2020 werden wir zu unserer Show-Kompetenz unser Engagement in deutsche Fiction ausbauen. ProSieben wird zum ersten Mal seit Jahren deutsche Serien in der Prime Time zeigen." Auf dem Programm dürften beispielsweise die Koproduktionen mit Joyn wie "Frau Jordan stellt gleich" oder "Check Check" stehen.

Was Kaspar Pflüger so große Probleme bereitete, sorgte bei seinem Kabel-Eins-Kollegen Marc Rasmus für beste Laune: Der Vorabend. "Alle drei eigenproduzierten Formate steigern sich deutlich - allen voran 'Abenteuer Leben täglich' mit den besten Werten seit acht Jahren", fasst er zusammen. Neue Akzente hatte Kabel Eins zuletzt mit "Bundespolizei Live" gesetzt, wo man eine Grenzkontrolle erstmals live im TV gezeigt hat. Ziel für 2020 sei es daher auch, "im Live-Factual die nächsten Schritte zu machen".

