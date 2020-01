RTL Living ehrt Karl Lagerfeld zum ersten Todestag

© TVNow/V.H. Grandpierre / Droits

Mitte Februar jährt sich der Todestag der Modeikone Karl Lagerfeld. Um seinem Lebenswerk zu gedenken, strahlt der Pay-TV-Sender RTL Living an diesem Tag zwei Dokumentationen aus, die dem Publikum sein Leben und Wirken näher bringen sollen.



22.01.2020 - 11:48 Uhr von Kevin Hennings 22.01.2020 - 11:48 Uhr

Dunkle Sonnenbrille, weiß gepuderter Zopf, gestärkter Kragen - das waren die bekanntesten Markenzeichen des Modedesigners Karl Lagerfeld, der seit den 80ern als Kreativdirektor bei Chanel arbeitete und die Modewelt über Jahrzehnte prägte. Im vergangenen Jahr verstarb er am 19. Februar im Alter von 85 Jahren in Paris. Um seinem Lebenswerk zu gedenken, hat RTL Living jetzt für den ersten Todestag die Ausstrahlung zweier Dokumentationen über den Modezar angekündigt. Los geht es demnach um 20:15 Uhr mit "Lagerfeld, der einsame König", ehe im Anschluss um 21:10 Uhr die Doku-Reihe "Im Hause Chanel" ausgestrahlt wird. Beide Produktionen werden auch bei TV Now abrufbar sein.

In der 2008 entstandenen Doku "Lagerfeld, der einsame König" werden intime Einblicke in die Person Karl Lagerfeld gewährt. Welcher Mensch verbarg sich hinter der mysteriösen und schillernden Fassade? Der Modemacher spricht über seinen Werdegang und seine Lebensphilosophie. Dazu kommen seltenes Archivmaterial und private Fotos.

Die in Frankreich produzierte Doku-Reihe "Im Hause Chanel" aus dem Jahr 2005 gewährt Einblicke hinter die Kulissen des renommierten Modehauses. Jedes Jahr entwarf "Monsieur Karl", wie er in seiner französischen Wahlheimat genannt wurde, acht Kollektionen für Chanel: Vier Prêt-à-Porter-Kollektionen, zwei Vorkollektionen und zwei Haute-Couture-Kollektionen. In der Doku begleitet der Filmemacher Loïc Prigent den Modeschöpfer, aber vor allem seine Näherinnen, bei ihrer täglichen Arbeit rund um die Entstehung einer neuen Haute-Couture Kollektion. Aus nächster Nähe werden alle Rituale, fieberhafte Stressmomente und Höhe- und Tiefpunkte gezeigt.

