Beisenherz talkt in neuer "Artikel 5"-Staffel auch mit Promis

© Magenta TV

Die Macher des Satire-Comedy-Formats "Artikel 5" haben zur zweiten Staffel einige Änderungen an dem Format vorgenommen. So gibt es in den neuen Ausgaben auch Talks mit Prominenten. Ende Februar geht es bei MagentaTV weiter.



23.01.2020 - 08:20 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2020 - 08:20 Uhr

Bereits seit Oktober 2019 ist klar, dass die Telekom die Satire-Show "Artikel 5" mit Micky Beisenherz fortsetzt (DWDL.de berichtete). Nun gibt es neue Details zur Fortsetzung sowie einen Starttermin. Wie die Telekom gegenüber DWDL.de bestätigt hat, sind die neuen Folgen ab dem 27. Februar wöchentlich bei MagentaTV zu sehen. Darüber hinaus gibt es aber auch inhaltliche Veränderungen.

So ist einen Ausgabe von "Artikel 5" künftig in drei Teile gegliedert. Neben einem aktuellen Stück, das jede Woche frisch produziert wird und nicht im Studio stattfindet, gibt es auch eine längere Strecke, in denen aktuelle Themen angesprochen werden. Dazu gehören in Staffel zwei unter anderem die Bereiche Bundeswehr, Subventionen, Pornografie oder Drogen. Und dann gibt es schließlich noch prominente Gäste, mit denen Micky Beisenherz spricht. Die letzten beiden Teile der Show sind bereits aufgezeichnet worden, sind also entsprechend weniger aktuell.

Als prominente Gäste sind Jenke von Wilmsdorff, Harry Wijnvoord, Martin Klempnow, Wolfgang Bosbach, Frank Plasberg, Ralf Moeller und Laura Karasek. Insgesamt umfasst die zweite Staffel sechs Folgen und fällt damit kürzer aus als der erste Durchlauf aus dem vergangenen Jahr, damals wurden zehn Ausgaben produziert. Hinter dem Format steht auch weiterhin die Produktionsfirma Lodge of Levity.

Und dann gibt es noch eine Neuerung: Während die erste Staffel der Satire-Comedy-Show 2019 zeitversetzt noch bei Amazon Prime Video und Pantaflix zu sehen war, werden die neuen Folgen als Magenta TV Original produziert. Das heißt: Sie sind auch nur auf der Plattform der Telekom zu sehen.

