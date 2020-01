Fix&Foxi bald auch bei Giga TV von Vodafone empfangbar

© Your Family Entertainment

Der Kindersender Fix&Foxi der Your Family Entertainment AG ist demnächst auch im Pay-TV-Portfolio von Vodafone enthalten. Des Weiteren wird das Video-on-Demand-Paket in der neuen Kooperation erheblich aufgestockt.



23.01.2020 - 18:24 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2020 - 18:24 Uhr

Die Your Family Entertainment AG vergrößert die Reichweite ihres Bezahlsenders Fix&Foxi: Ab Ende Februar ist der Kanal bei Giga TV, dem TV-Angebot von Vodafone, empfangbar. Nach der bisherigen Zusammenarbeit im non-linearen Bereich kann künftig also auch der lineare Sender bei Vodafone im Pay-TV-Paket "HD Premium Plus" empfangen werden.

Das bestehende VoD-Paket wird durch die neue Kooperation zudem aufgestockt. So werden Kinderserien auch in verschiedenen Fremdsprachen, wie Englisch, Französisch, Arabisch, Türkisch und anderen Sprachen im Vodafone-Angebot abrufbar sein. "Wir haben schnell auf die Anforderung im Markt reagiert und können non-linearen Content und unseren linearen Kindersender Fix&Foxi TV parallel anbieten. Die YFE öffnet sich dem Markt als unabhängiger, flexibler Anbieter von hochwertigen Filmen und Serien für die ganze Familie, wie zum Beispiel ‘Helden der Stadt’, ‘Urmel’ oder ‘Der Kleine Bär’. Wir freuen uns, nun auch die Kunden und Zuschauer von Vodafone mit unserem Kinder- und Familienprogrammen unterhalten zu können", sagt Armin Schnell, Executive Vice President Sales der Your Family Entertainment AG.

