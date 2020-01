Sport1 heuert neue Moderatorin für den eSports-Bereich an

© Stefan Behrens

Nachdem sie bereits in Formaten wie dem "Sat.1 Frühstücksfernsehen" und den "RTLzwei News" regelmäßig als Reporterin tätig war, bekommt Phylicia "Flitzi" Whitney nun gleich zwei feste Moderationsjobs bei Sport1 und Super RTL.



27.01.2020 - 10:30 Uhr von Kevin Hennings 27.01.2020 - 10:30 Uhr

Die Reporterin und Moderation Phylicia Whitney verstärkt ab sofort Sport1 im eSport-Bereich. Fortan steht "Flitzi", wie sich die Moderatorin auch nennt, für das eSports1-Magazin "bwin Inside eSports" vor der Kamera. Auch für den Muttersender soll sie künftig regelmäßig über eSports-Events berichten. Die erste Ausgabe mit der neuen Moderatorin ist bereits am kommenden Mittwoch ab 18:25 Uhr auf eSports1 und am Freitag ab 22 Uhr auf Sport1 zu sehen. In ihrer ersten Sendung geht es um die Highlights der diesjährigen DreamHack in Leipzig.

"Mit Phylicia Whitney haben wir einen hervorragenden Neuzugang gewonnen", so Dirc Seemann, Mitglied der Sport1 Chefredaktion. "Durch ihre Einsätze als Moderatorin und Reporterin im Sat.1 Frühstücksfernsehen und bei den 'RTLzwei News' hat sie sich bereits einen Namen als Games-Expertin gemacht. Mit ihrer erfrischenden Art und ihrem großen Know-How ist sie die optimale Verstärkung für unser vielseitiges On-Air-Team, das in der eSports-Community einen hohen Grad an Authentizität besitzt." Whitney: "Mit Sport1 habe ich einen Partner an meiner Seite, der mir ganz viel Vertrauen schenkt und viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet."

Ab dem 15. Februar ist "Flitzi" immer samstags und sonntags um 8:25 Uhr in der "Toggo Show" bei Super RTL zu sehen. Die Eigenproduktion versteht sich als Wochenend-Ratgeber für Kinder und wartet mit Event- und Freizeitreportagen auf. Whitney wird die Zuschauer zudem in Kürze durch Filmpremieren, Konzerte und weitere internationale Events führen. Sie wird außerdem die Kategorie "Unterwegs" moderativ übernehmen.

Phylicia Whitney absolvierte ihr Studium im Bereich Online-Redaktion an der Technischen Hochschule Köln, ehe sie unter anderem von 2013 bis 2018 als Reporterin für die RTL II News im Einsatz war. Auch im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" präsentiert die Kölnerin seit 2013 regelmäßig Trends im Videospielbereich. Seit 2019 berichtet sie zudem für den SWR auch über tagesaktuelle Themen aus Rheinland-Pfalz.

