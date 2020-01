Discovery startet globale Initiative für Chancengleichheit

© Discovery

Unter dem Titel "Rise" hat der Medienkonzern Discovery eine weltweite Initiative ins Leben gerufen, in der man sich für Chancengleichheit einsetzt, soziale Mobilität fördert und den Zugang zu menschlichen Grundbedürfnissen ermöglichen will.



24.01.2020 - 16:01 Uhr von Timo Niemeier 24.01.2020 - 16:01 Uhr

Discovery will sich künftig stärker im sozialen Bereich engagieren. Dafür hat der Medienkonzern nun das weltweite Projekt "Rise" angekündigt. Dabei arbeitet man mir lokalen und globalen Organisationen zusammen. Eine Partnerschaft mit "Save the Children" beispielsweise oder auch die Zusammenarbeit mit weiteren lokalen Wohltätigkeitsorganisationen hat laut Discovery zum Ziel, mit "Rise" zehn Millionen bedürftige Menschen in 22 Ländern anzusprechen

Auch die Zuschauer von Discovery werden über die sozialen Medien und Websites zum Mitmachen eingeladen. Das Projekt beinhaltet neben grundlegenden Lese-, Schreib- und Mathematikprogrammen auch sozial-emotionale Übungskurse und Fertigkeitstrainings. Damit wolle man allen Altersgruppen das bieten, was sie nicht nur zum Überleben, "sondern auch zur sozialen Weiterentwicklung benötigen".

Ziel des Projekts ist es laut Discovery, Chancengleichheit und soziale Mobilität zu fördern sowie den Zugang zu menschlichen Grundbedürfnissen zu ermöglichen. JB Perrette, Präsident und CEO Discovery International, sagt dazu: "Wir möchten etwas an die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, zurückgeben. Während es uns bei dem, was wir auf die Bildschirme bringen, darum geht, die Passionen der Menschen zu beflügeln, engagieren wir uns mit Rise dafür, auch ihre persönliche Entwicklung zu fördern. Es gibt heute keine größere Herausforderung für unsere globale Gemeinschaft als die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, Priviligiert und nicht Priviligiert. Unsere Rise-Initiative wird die Marken, Plattformen, Mitarbeiter und Partner von Discovery nutzen, um zur Verbesserung des Zugangs zu Bildung und sozialer Mobilität beizutragen."

Teilen