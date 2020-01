Europa League: Mediengruppe RTL sticht DAZN aus

© UEFA

Überraschung aus Köln: Die Mediengruppe RTL hat sich die vollumfänglichen Rechte an der Europa League sowie der neuen Europa Conference League gesichert. Damit werden künftig auch viele Spiele bei TVNow zu sehen sein - der bisherige Rechteinhaber DAZN geht leer aus.



26.01.2020 - 10:17 Uhr von Timo Niemeier 26.01.2020 - 10:17 Uhr

Bereits kurz vor Weihnachten sickerte durch, dass die Mediengruppe RTL die Rechte an der Europa League wohl wird halten können. Damals war sogar die Rede davon, dass die Sendergruppe künftig mehr Spiele im Free-TV zeigen könnte als bislang (DWDL.de berichtete). Nun hat das Unternehmen bestätigt, die Rechte an der Europa League sowie der Europa Conference League erworben zu haben. Der Umfang des Deals ist aber noch deutlich größer als bislang bekannt.

Die Mediengruppe RTL hat sich nicht nämlich nur die Free-TV-Rechte gesichert, sondern auch die Pay-TV-Rechte. Die beiden europäischen Fußball-Wettbewerbe werden damit ab der Saison 2021/22 (und bis Mai 2024) exklusiv auf den Plattformen des Unternehmens zu sehen sein. DAZN, das bislang das Pay-TV-Paket hielt und einen Großteil der Europa-League-Spiele übertrug, geht leer aus. Der Sport-Streamingdienst wird seinen Fokus künftig wohl auf die Champions League legen - dort sicherte man sich zuletzt viele Spiele und stach unter anderem Sky aus (DWDL.de berichtete).

RTL und Nitro können damit künftig mehr als nur ein Spiel pro Spieltag im Free-TV übertragen. Wie viele Matches es künftig bei den Sendern geben wird, ist aber noch nicht entschieden. Gut möglich, dass man das in Köln im Einzelfall entscheiden wird. Dreh- und Angelpunkt für Fußballfans wird künftig aber auch TVNow sein, denn dort werden "alle attraktiven Spiele" live übertragen. Damit wertet man den Streamingdienst signifikant auf und wird auf viele neue Abo-Abschlüsse hoffen. Die Mediengruppe RTL kündigt auch schon an, dass TVNow die "Hauptadresse" für den Europapokal ab 2021/22 werden soll. Europäischer Spitzen-Fußball ist auch ein strategischer Vorteil gegenüber der ProSiebenSat.1-Plattform Joyn, die ja eigentlich auch um die Bundesliga-Spiele von Eurosport ergänzt werden sollte - Discovery gab die Spiele 2019 aber ja bekanntlich an DAZN ab.

Bernd Reichart, Geschäftsführer der Mediengruppe RTL, sagt: "Großer Sport ist ein ganz wichtiges Genre im TV, denn es ist live, relevant und bei den Zuschauern nachgefragt wie kaum ein anderes Angebot. Dass wir uns vor diesem Hintergrund in einem immer härter umkämpften Markt die exklusiven, vollumfänglichen Rechte gleich für zwei europäische Wettbewerbe sichern konnten, ist ein Signal mit großer Wucht. Wir freuen uns sehr, dass RTL und unser Männersender Nitro damit auch künftig die exklusive Adresse für spannende Europapokalnächte im frei empfangbaren Fernsehen sein werden. Darüber hinaus wird das Paket TVNow als führendes, vollumfängliches Streamingangebot noch größer und populärer machen."

Konkrete Planungen zur Europa League ab 2021/22 gibt es derzeit aber noch nicht. So ist noch unklar, ob es auch künftig eine Art Konferenz der Spiele geben wird. Bei DAZN lief die ja unter dem Titel Goalzone. Nicht ganz klar ist außerdem, was man bei der Mediengruppe RTL unter "alle attraktiven Spiele" versteht, die bei TVNow übertragen werden sollen. Fest steht nur: Es werden nicht alle Spiele gezeigt. Die Details zu den Übertragungen wird die Mediengruppe RTL aber noch bekanntgeben - bis zum Start der Rechteperiode dauert ja es auch noch ein bisschen.

Die UEFA hatte die Europa League und die neu geschaffene Europa Conference League gemeinsam ausgeschrieben. Neu ist ab der Saison 2021/2022, dass die Europa League auf 32 Teams reduziert wird. Bislang spielten in dem Wettbewerb 48 Mannschaften. Zwei Teams der Europa League kommen künftig aus der Bundesliga. In der neuen UEFA Europa Conference League gehen ebenfalls 32 Teams in die Gruppenphase, davon eine deutsche Mannschaft als Qualifikant. Die Anstoßzeiten sind künftig 18:45 und 21 Uhr.

