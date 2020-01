Daniel Ritz wird neuer CEO von Tele Columbus

© Tele Columbus

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus ist auf der Suche nach einem Nachfolger für CEO Timm Degenhardt, der angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern, fündig geworden. Schon zum 1. Februar übernimmt der Schweizer Daniel Ritz



28.01.2020 - 10:02 Uhr von Uwe Mantel 28.01.2020 - 10:02 Uhr

Mitte Dezember kündigte Timm Degenhardt, der seit September 2017 an der Spitze der Tele Columbus AG steht, seinen Abschied an. Seinen eigentlich noch bis Ende August 2020 laufenden Vertrag werde er vor dem Hintergrund von Veränderungen im Aufsichtsrat nicht verlängern. Zuvor hatte sich Großaktionär United Internet überraschend mit einer eigenen Liste durchgesetzt und damit einen Machtkampf für sich entschieden. Nun steht fest, wie es bei dem Kabelnetzbetreiber personell weiter geht: Schon zum 1. Februar übernimmt Daniel Ritz den Posten des CEO. Timm Degenhardt legt das Amt somit zum 31. Januar nieder, bleibt aber bis 31. März noch Mitglied des Vorstands, um für eine reibungslose Übergabe zu sorgen.

Der gebürtige Schweizer Daniel Ritz war unter anderem von 2006 bis 2012 in der Konzernleitung der Swisscom. Zuletzt bekleidete er die Position des President & CEO des pakistanischen Telekommunikationsanbieters PTCL, zuvor war er Chief Strategie Officer der Etisalat Group in Abu Dhabi. "Ich freue mich sehr, die Tele Columbus AG in dieser entscheidenden Phase führen und auf ihrem Wachstumspfad voranbringen zu dürfen. Gemeinsam mit dem gesamten Team der Tele Columbus Gruppe werde ich mich darauf konzentrieren, die Kundenzufriedenheit, Geschäftsergebnisse und den Unternehmenswert weiter zu steigern", kommentiert Daniel Ritz seine Ernennung.

Volker Ruloff, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Tele Columbus AG: "Wir freuen uns, mit Daniel Ritz einen hochqualifizierten Manager mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Strategie und Transformation sowie über 14 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche gewonnen zu haben. Gemeinsam mit ihm möchten wir den eingeschlagenen Wachstumskurs des Unternehmens fortsetzen. Gleichzeitig bedanke ich mich bei Timm Degenhardt für sein großes Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz, mit dem er die Transformation eingeleitet und in den letzten 2,5 Jahren erfolgreich durchgeführt hat. Für seine berufliche und persönliche Zukunft wünsche ich ihm im Namen des Aufsichtsrats viel Erfolg."

