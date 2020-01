"Wir sind jetzt": Staffel 3 wird schon entwickelt

© RTL II

Bei RTLzwei hält man große Stücke auf die Serie "Wir sind jetzt". Obwohl die erste Staffel im linearen Fernsehen kein großer Erfolg beschieden war und die Ausstrahlung der zweiten Staffel noch aussteht, wird schon an Staffel 3 gearbeitet



29.01.2020

Young Fiction in der Primetime - das scheint so etwas wie ein Herzensprojekt für RTLzwei-Chef Andreas Bartl. Denn aus Quotensicht waren die bisherigen Versuche bislang nicht von großem Erfolg im linearen Fernsehen gekrönt, doch aufgeben will man deswegen noch lange nicht. Besonders angetan hat es den Verantwortlichen des Senders dabei offenbar die Produktion "Wir sind jetzt": Schon vor Ausstrahlung der ersten Staffel hatte man damals eine zweite bestellt.

Mit Marktanteilen zwischen 3,4 und 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war die erste Staffel im Mai vergangenen Jahres dann allerdings tatsächlich kein Erfolg, zumindest in dieser recht grob gefassten Zielgruppe. Doch mit den On-Demand-Abrufen zeigte man sich beim Sender zufrieden. Und dass man die frühzeitige Bestellung der zweiten Staffel offenbar noch nicht bereut hat, zeigt auch die Tatsache, dass man nun vor Ausstrahlung der zweiten Staffel schon wieder Vorbereitungen für eine mögliche 3. Staffel trifft.

"Das Format und die Darsteller sind uns ans Herz gewachsen. Deshalb haben wir für die 3. Staffel bereits die Entwicklung von Drehbüchern beauftragt", bestätigte ein RTLzwei-Sprecher auf DWDL.de-Anfrage. Komplett in trockenen Tüchern ist eine weitere Fortsetzung damit also noch nicht, die Chancen stehen aber recht gut. Produziert wird "Wir sind jetzt" von Producers at Work, auch für die Entwicklung der Drehbücher für eine mögliche dritte Staffel gab's unterdessen wieder Förderung in Höhe von diesmal 47.000 Euro durchs Medienboard Berlin-Brandenburg.

