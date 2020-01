Jochen Schropp moderiert neuen Comedy-Talk in Sat.1

© Sat.1/Marcus Hoehn

In wenigen Tagen beginnt die Produktion für das neue Comedy-Talkformat "Ranking the Stars" mit Jochen Schropp. Mittels eines Rankings sollen Promis darin erfahren, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und was die eigenen Kollegen über sie denken.



29.01.2020 - 17:42 Uhr von Alexander Krei 29.01.2020 - 17:42 Uhr

Sat.1 bringt eine neue Panelshow für den späten Abend an den Start. Anfang Februar werden im Coloneum zunächst fünf Ausgaben von "Ranking the Stars" produziert. Das hat eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de bestätigt. Hinter dem Format steht die Produktionfirma Warner Bros. International Television Production Deutschland.





Die Moderation der Sendung, bei der es sich laut Beschreibung um "das wahrscheinlich ehrlichste Comedy-Talkformat des Fernsehens" handelt, übernimmt Jochen Schropp. In jeder Ausgabe begrüßt er acht prominente und zugleich wortgewandte Persönlichkeiten, die gegeneinander antreten. Ihre Aufgabe ist es, sich gegenseitig zu einer Vielzahl von Fragestellungen in ein Ranking zu bringen, was dann dem Ranking von Zuschauern gegenübergestellt wird.

Schonungslos sollen die Promis erfahren, wie sie tatsächlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, was die Zuschauer - und vor allem die eigenen Kollegen - wirklich über sie denken. Versprochen werden "emotionale Ausbrüche, bissige Angriffe und urkomische Auseinandersetzungen". Wann "Ranking the Stars" ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

