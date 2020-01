Zattoo und Sky Ticket rüsten Senderangebot auf

© Sky

Kunden von Sky Ticket können künftig auch das gesamte Senderportfolio von NBC Universal International abrufen, neue Sender kommen zudem auch ins Angebot von Zattoo, wo Welt überdies künftig in HD-Qualität zu finden ist.



Wer das Entertainment-Paket von Sky Ticket abonniert hat, kann nun auch auf die linearen Senderstreams von 13th Street und Universal TV zugreifen, zudem sind einzelne Serien aus dem Angebot der Sender auch einzeln zum Aburf verfügbar. Gemeinsam mit Syfy und E! Entertainment ist damit nun das gesamte Pay-TV-Senderportfolio von NBC Universal International über das Streaming-Angebot von Sky vertreten. Über die Partnerschaft werden Serien wie "Chicago Fire", "Suits" oder "Breaking Bad" auf Sky Ticket verfügbar, dazu kommen "Bull", und "Navy CIS: L.A.".

Katharina Behrends, Managing Director Central and Eastern Europe: "Mit 13th Street und Universal TV ist die NBCUniversal-Senderfamilie zusammen mit Syfy und E! Entertainment nun endlich vollständig auf Sky Ticket vertreten. Wir freuen uns, so unseren Zuschauer*innen noch mehr Flexibilität und Optionen zu bieten, wie sie den außergewöhnlichen Content unserer erfolgreichen Genre Brands in Zukunft erleben können."

Ausgebaut wurde das Sender-Angebot auch bei Zattoo: Neu im Angebot sind nun die Sender Vox Up, Home & Garden TV und N24 Doku - letzterer ist sogar für Nutzer des kostenfreien Angebots verfügbar, für die anderen ist ein Premium- oder Ultimate-Abo nötig. Zusätzlich wird der bereits seit langem verfügbare Nachrichtensender Welt für zahlende Kunden ab sofort in HD-Qualität ausgestrahlt. Vox Up ist sofort in Full-HD verfügbar, Home & Garden TV und N24 Doku zunächst nur in SD, die HD-Version soll in Kürze folgen.

Home & Garden TV ist überdies dank einer Vereinbarung mit simpliTV ab sofort auch via DVB-T2 in Österreich zu empfangen. Dazu muss man Kunde des Antenne Plus-Pakets sein. DMAX Austria, TLC Austria und Eurosport 1, die wie Home & Garden TV aus dem Hause Discovery kommen, sind dort auch bislang schon verfügbar.

