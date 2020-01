"Drehscheibe" und "Hallo Deutschland" tauschen Moderatoren

© ZDF/Jana Kay

Die Moderatoren-Drehscheibe in Mainz dreht sich: Tim Niedernolte wird ab Februar nicht mehr mittags die "Drehscheibe" präsentieren, sondern erst am späten Nachmittag im Einsatz sein. Er tauscht den Platz mit Sandra Maria Gronewald



30.01.2020 - 12:04 Uhr von Uwe Mantel 30.01.2020 - 12:04 Uhr

"Seit fast zwei Jahren arbeiten wir nun in einer gemeinsamen redaktionellen Einheit, um den inhaltlichen und personellen Austausch zwischen 'drehscheibe' und 'hallo deutschland' zu stärken. Da freut es uns, dass wir die so geschaffenen Wechselmöglichkeiten nun auch auf den Moderationspositionen realisieren können", sagt Renate Lintz-Berkessel, Leiterin der Redaktion "Tagesmagazine Mainz", in der die beiden Magazine entstehen. Konkret betrifft der personelle Austausch vor der Kamera Tim Niedernolte und Sandra Maria Gronewald.

Ab dem 3. Februar wird die bisherige "Hallo Deutschland"-Moderatorin Sandra Maria Gronewald um 12:10 Uhr die "Drehscheibe" moderieren, der bisherige "Drehscheibe"-Moderator Tim Niedernolte steht im Gegenzug um 17:10 Uhr bei "Hallo Deutschland vor der Kamera. Zum "Drehscheibe"-Team gehört daneben weiter Babette von Kienlin, Tim Niedernolte wechselt sich wöchentlich mit Lissy Ishag ab. Gronewald stand seit 2011 für "Hallo Deutschland" vor der Kamera, Tim Niedernolte seit 2015 für die "Drehscheibe". Vertretungsweise waren beide auch schon in der jeweils anderen Sendung im Einsatz.

Mit den Quoten der beiden Magazine zeigt man sich in Mainz übrigens sehr zufrieden: In ihrem jeweiligen Timeslot waren sowohl die "Drehscheibe" mit im Schnitt 970.000 Zuschauern und 12,7 Prozent Marktanteil wie auch "Hallo Deutschland" mit 2,28 Millionen Zuschauern und 16,9 Prozent Marktanteil Marktführer.

