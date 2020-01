"Kulturzeit" wird erstmals von einem Roboter moderiert

© 3sat/Torsten Silz

In der kommenden Woche wird 3sat eine ungewöhnliche Ausgabe der "Kulturzeit" ausstrahlen. Erstmals führt nämlich ein Roboter durch das Magazin. Zur Sicherheit steht ihm allerdings Cécile Schortmann während der Sendung zur Seite.



31.01.2020 - 13:44 Uhr von Alexander Krei 31.01.2020 - 13:44 Uhr

Moderationsroboter hat es im Fernsehen durchaus gegeben - bei 3sat nimmt man diesen Begriff jetzt allerdings wörtlich. Am Freitag, den 7. Februar wird der Roboter Pepper gemeinsam mit Moderatorin Cécile Schortmann durch eine Extra-Ausgabe der "Kulturzeit" führen. Als Gast begrüßen die beiden den Philosophen Prof. Dr. Markus Gabriel, der sich an der Universität Bonn mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Künstlicher Intelligenz befasst.

In der besonderen "Kulturzeit"-Ausgabe wird es auch in den Beiträgen um Künstliche Intelligenz gehen. Das Magazin berichtet beispielsweise aus Japan, wo Roboter erschaffen werden, die uns Menschen zum Verwechseln ähnlich sehen. Außerdem geht es um die Frage, ob Maschinen kreativ sein können und darum, wer eigentlich die Verantwortung trägt, wenn eine Maschine falsch entscheidet.

Roboter Pepper ist zudem schon am kommenden Montag im Dokumentarfilm "Hi, Al - Liebesgeschichte aus der Zukunft" zu sehen, die das ZDF um Mitternacht zeigt. In der Mediathek steht der Film schon am Sonntag ab 10:00 Uhr zum Abruf bereit. Er bildet zugleich den Auftakt zur dreiteiligen Reihe "Wie werden wir leben?" des Kleinen Fernsehspiels.

