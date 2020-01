Brexit: ARD zeigt schon wieder Extra-"Tagesthemen"

© NDR

31.01.2020 - 14:35 Uhr von Alexander Krei 31.01.2020 - 14:35 Uhr

Die "Tagesthemen" zeigen in dieser Woche verstärkt Präsenz: Nachdem es am Mittwochabend bereits ein zehnminütiges Special über das Coronavirus zu sehen gab, schafft es nun eine weitere Extra-Ausgabe ins Programm. Schon an diesem Freitag werden die "Tagesthemen" um 23:40 Uhr die Minuten rund um den Abschied Großbritanniens aus der EU thematisieren.

Der NDR spricht von einem "historischen Moment", über den Moderator Ingo Zamperoni bis 0:05 Uhr berichten wird. Er spricht im Rahmen der Sondersendung unter anderem mit Annette Dittert, die das ARD-Studio in London leitet. Ausgestrahlt werden die "Tagesthemen extra" nicht nur im Ersten, sondern auch als Stream auf "tagesschau.de" und auf Tagesschau 24 sowie über die Social-Media-Kanäle auf Facebook, YouTube und Twitter.

Zuvor wird schon die reguläre "Tagesthemen"-Ausgabe um 21:45 Uhr verlängert. Diese dauert ausnahmsweise - anders als sonst freitags üblich - nicht zehn, sondern 25 Minuten.

