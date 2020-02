Schweizer Medienhaus CH Media legt TV-Sender zusammen

© 3+/CH Media

Wenige Monate nach der Übernahme der Schweizer 3-Plus-Gruppe hat CH Media, ein Joint Venture von NZZ Mediengruppe und AZ-Medien, eine Zusammenlegung der TV-Sender angekündigt. Für das kommende Jahr ist ein Umzug geplant.



Nach der Übernahme der Schweizer Fernsehgruppe 3 Plus durch CH Media hat das Medienhaus angekündigt, sämtliche Fernsehsender zum 1. Februar zusammenführen und neu organisieren zu wollen. Unter der Leistung sollen die Sender 3+, 4+, 5+, 6+, TV24, TV24 und S1 unter der Leitung von Roger Elsener neu aufgestellt werden. Mit diesem Schritt würden innerhalb der nationalen Sender klare Strukturen geschaffen werden, hieß es.

Das Team der 3-Plus-Sendergruppe und das Team von TV24, TV25 und S1 werden im Zuge dessen zusammengeführt und die zentralen Funktionsbereiche Verkauf, Marketing und Technik in die Organisationsstruktur des Bereichs TV, Radio & Filmvertrieb integriert. Das Finanz- und HR-Team wird in die Konzernstrukturen überführt. In diesem Zusammenhang werden fünf Stellen gestrichen, teilte CH Media mit.

Im ersten Halbjahr 2021 ist darüber hinaus ein Umzug an den neuen zentralen Produktionsstandort "Leonardo" in Zürich geplant, wo die TV-Macher von einer odernen Infrastruktur und der Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen von Radio 24, Virgin Radio Switzerland, TeleZüri und der Impuls Media Group profitieren sollen. Bis zum Umzug sollen die heutigen Standorte in Schlieren und Zürich nach Angaben von CH Media bestehen bleiben.

Hinter CH Media stehen die NZZ Mediengruppe und AZ-Medien. Zum Joint Venture gehören sowohl Zeitungen als auch Online-Portale, Radio-Sender und TV-Kanäle. Durch die Übernahme der 3-Plus-Gruppe ist im vorigen Jahr in der Schweiz ein neuer Marktführer im Privatfernsehen entstanden.

