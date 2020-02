Netflix-Serie "The Crown" endet früher als gedacht

© Netflix

Eigentlich wollte Serienschöpfer Peter Morgan die Geschichte über das Leben von Queen Elizabeth II. über sechs Staffeln hinweg erzählen, nun soll schon eine Staffel früher Schluss sein. Zum Schluss wird es noch einmal eine neue Hauptdarstellerin geben.



02.02.2020 - 12:44 Uhr von Alexander Krei 02.02.2020 - 12:44 Uhr

Die gefeierte Netflix-Serie "The Crown" wird bereits nach der fünften Staffel enden - und damit eine Staffel früher als bisher geplant. Das hat der Streamingdienst bestätigt und im Zuge dessen angekündigt, dass die britische Schauspielerin Imelda Staunton in der letzten Staffel die Rolle von Queen Elizabeth II. übernehmen wird. Zuvor hatten Claire Foy und Olivia Colman die Königin verkörpert.





Serienschöpfer Peter Morgan erklärte, ursprünglich sechs Staffeln von "The Crown" geplant zu haben. "Nachdem wir mit der Arbeit an den Geschichten für die fünfte Staffel begonnen hatten, wurde mir schnell deutlich, dass dies der perfekte Zeitpunkt und Platz ist aufzuhören", sagte er. Er sei Netflix und der Produktionsfirma dankbar dafür, ihn in seiner Entscheidung zu unterstützen.

Seit November ist die dritte Staffel der Netflix-Serie über das britische Königshaus abrufbar. Wann die vierte Staffel folgen wird, ist noch nicht bekannt.





