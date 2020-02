UFA und Panthertainment wollen mehr Diversity wagen

© UFA/Panthertainment

Die UFA ist mit der Produktionsfirma Panthertainment eine Kooperation eingegangen. Tyron Ricketts und Nataly Kudiabor realisieren künftig gemeinsam Projekte, in deren Mittelpunkt People of Color stehen.



Für mehr Diversity in der Branche: Die UFA arbeitet künftig mit der Produktionsfirma Panthertainment von Tyron Ricketts zusammen, um Projekte von und mit People of Color zu realisieren. Ricketts ist bereits seit vielen Jahren im Bereich Musik, Film und Medien tätig, so auch als Schauspieler für Produktionen der UFA. Panthertainment produziert Film- und Serien-Content mit dem Fokus auf Geschichten von People of Color für den globalen Markt.

Künftig wird Ricketts vor allem mit Nataly Kudiabor von UFA Fiction zusammenarbeiten. Die beiden werden in Zukunft Projekte, die Panthertainment von Autoren und Regisseuren angeboten bekommt mit Kreativen vor und hinter der Kamera entwickeln. Kudiabor wird dabei als verantwortliche Produzentin die Projekte federführend auf UFA-Seite betreuen.

Joachim Kosack, Geschäftsführer UFA & UFA Serial Drama, ergänzt: "Diversity ist bei der UFA ein wichtiges Thema, sowohl was unsere Mitarbeiter*innen als auch unsere Programme angeht. Wir haben als Medienschaffende hier eine besondere Verantwortung und müssen entschieden rassistischen und diskriminierende Tendenzen entgegentreten, entsprechende Themen setzen und diese in unseren Programmen sichtbar machen. Als Nataly und Tyron die Idee hatten, dass die UFA und Panthertainment zusammenarbeiten, fand ich das großartig. Diesen Weg konsequent voranzubringen und die Kultur von kreativem Austausch und Vielfalt zu stärken und zu unterstützen ist für die UFA und mich eine Herzensangelegenheit: ein weiterer Schritt für mehr Offenheit in unserer Gesellschaft."

