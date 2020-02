Laura Karasek meldet sich im März bei ZDFneo zurück

© ZDF/Klaus Weddig

Die zweite Staffel der von Laura Karasek moderierten ZDFneo-Sendung "Zart am Limit" kehrt Mitte März mit ihrer zweiten Staffel zurück. Wie gehabt läuft das Format am späten Donnerstagabend.



04.02.2020 - 14:50 Uhr von Timo Niemeier 04.02.2020 - 14:50 Uhr

In Sachen Late Night muss sich ZDFneo in diesem Jahr neu aufstellen. Jan Böhmermann hat sich mit seinem "Neo Magazin Royale" bekanntlich verabschiedet und von "Shapira Shapira" hat sich der Sender aufgrund schwacher Quoten getrennt (DWDL.de berichtete). Die Hoffnungen des Senders liegen also einstweilen auf Laura Karasek, die in wenigen Wochen mit ihrer Sendung "Zart am Limit" zurückkehrt.

Nun hat ZDFneo den Starttermin der zweiten Staffel verraten. So sind die neuen Ausgaben ab dem 19. März immer donnerstags auf dem gewohnten Sendeplatz um 22:15 Uhr zu sehen. Und so beschreibt der Sender die neuen Folgen: "Von heiter bis tiefgründig agiert sie mit entwaffnender Selbstironie und konfrontiert ihre Gäste mit aktuellen, gesellschaftlichen und netzaffinen Themen, zwischen Sexismus, Toleranz und dem Älterwerden." Die ersten Ausgaben waren im Sommer 2019 noch kein sonderlich großer Quotenrenner. Im Schnitt sahen etwas mehr als 200.000 Menschen zu, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei rund 1,1 Prozent. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren wurden im Schnitt weniger als 1,0 Prozent gemessen.

