ZDF-Serie "Der Alte" geht im März weiter

Die ZDF-Serie "Der Alte" meldet sich wie gehabt im Frühjahr zurück, im März startet die neue Staffel. Trotz eines Zuschauerrückgangs waren die Zahlen zuletzt noch immer sehr gut. Im April geht’s auch mit dem "Fernsehgarten on tour" weiter.



04.02.2020 - 16:06 Uhr von Timo Niemeier 04.02.2020 - 16:06 Uhr

Das ZDF hat bekanntgegeben, wann "Der Alte" mit neuen Folgen ins Programm zurückkehrt. Die neue, achtteilige Staffel startet am 20. März, die Episoden sind dann wie gehabt immer freitags um 20:15 Uhr zu sehen. Produziert wird die Serie von der Neue Münchner Fernsehproduktion. In der ersten neuen Folge wird in einer Seniorenresidenz eine Heimbewohnerin tot im Bett gefunden. Ihre Zimmernachbarin Isa von Wangenheim glaubt nicht an eine natürliche Ursache und schaltet Voss (Jan-Gregor Kremp) ein.

"Der Alte" erreichte im vergangenen Jahr im Schnitt erstmals seit Jahren wieder weniger als fünf Millionen Zuschauer. Mit einer Reichweite von 4,85 Millionen war die Serie aber natürlich trotzdem noch ein Erfolg für den Sender, im Schnitt wurden 17,0 Prozent Marktanteil gemessen. Bis Mitte März sind beim ZDF am Freitagabend zur besten Sendezeit noch neue Folgen von "Der Staatsanwalt" zu sehen.

Darüber hinaus ist nun auch klar, wann das ZDF drei neue Ausgaben von "Fernsehgarten on tour" zeigt. Die neue Staffel wird ab dem 19. April wie gehabt sonntags ab 12 Uhr ausgestrahlt. Anders als die regulären "Fernsehgarten"-Ausgaben werden die "On Tour"-Folgen aufgezeichnet, Ende März steigen die Shows an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf Fuerteventura.

