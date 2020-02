WDR setzt am Rosenmontag auf zwei Kommentatoren-Duos

© WDR/Herby Sachs

Der Düsseldorfer Rosenmontagszug wird in diesem Jahr von zwei Kommentatoren-Duos begleitet. Anders als in der Vergangenheit gibt's damit eigene Kommentatoren für die Übertragung im Ersten. Mit Simon Stäblein ist auch ein neuer Außenreporter dabei.



05.02.2020 - 15:11 Uhr von Alexander Krei 05.02.2020 - 15:11 Uhr

Der WDR wird in diesem Jahr erstmals zwei Kommentatoren-Duos beim Düsseldorfer Rosenmontagszug im Einsatz haben. Neben Janine Kemmer und Sven Lorig, die für das WDR Fernsehen, One und den Livestream den gesamten Zug live begleiten, werden Steffi Neu und Stefan Kleinehr für die Highlightfassung im Ersten im Einsatz sein. Unterstützt werden sie von den Außenreportern Aljoscha Höhn und Simon Stäblein, der ebenfalls zum ersten Mal dabei ist.





"Wenn man gut 40 Jahre aktiv im Karneval auf der Bühne in Düsseldorf steht, ist es eine Riesenfreude, Deutschlands schönsten Rosenmontagszug im TV präsentieren zu dürfen", sagt Stefan Kleinehr. "Ich freue mich darauf, dem Publikum gemeinsam mit Steffi Neu zu zeigen, was die vielen Ehrenämtler in den vergangen sechs Monaten liebevoll vorbereitet haben und jetzt in Düsseldorf auf die Straße bringen."

Neu, die sonst vorwiegend als Moderatorin bei WDR2 zu hören ist, macht indes keinen Hehl daraus, in den vergangenen Jahren nicht allzu viel mit dem Rosenmontagszug am Hut gehabt zu haben. "Der einzige Rosenmontagszug, den ich in den letzten 45 Jahren gesehen habe, ist der in meinem Dorf am Niederrhein", sagt sie. "Hier war ich Funkemariechen, bin Büttenrednerin und sogar Vorsitzende des Karnevalsvereins. 2020 in Düsseldorf für das Erste ist für mich höher und weiter. Von Stefan Kleinehr an meiner Seite lasse ich mich fröhlich und neugierig mitreißen. Und nachher gibt's ein Pils. Huch, Alt..."

Unterdessen wird der WDR bei den Rosenmontagszügen in Köln und Düsseldorf sowie bei den Schull- und Veedelszöch in Köln wieder eine fest installierte Zugweg-Kamera einrichten, die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgehend zeigt. Die Gruppen und Karnevalsgesellschaften können ihre Auftritte dadurch im Anschluss an die Züge auf der WDR-Website abrufen und in den sozialen Netzwerken teilen.

